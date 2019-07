El relato del rescate de Juan Pablo Cano tras el accidente en Perú

En el comienzo de esta semana se conocía la triste noticia de la muerte de Juan Pablo Cano, el santotomesino de 24 años que falleció en un accidente mientras escalaba junto a Ian Schwer de Bariloche, una pared de hielo de la Cordillera Blanca en la región norteña de Áncas, en Perú.

Tras el correr de los días, se pudo conocer el relato de los rescatistas -que fueron más de 35, ya que no había helicóptero en el lugar-, para poder traer sus cuerpo. Una vez realizado el trabajo, el grupo que partició de la expedición realizó un texto en dódne explican como se conoció la noticia de su desaparición y la cronología hasta encontrarlos tras el accidente fatal.

A continuación el texto completo:

Ian Shwer y Juan Pablo Cano estaban haciendo lo que amaban, era su pasión, salir de la zona de confort, es muy fácil opinar desde afuera, pero sólo el que puede experimentar estas sensaciones en la naturaleza lo podrá entender, sin emitir juicio de valor.

La idea no es hacer una pericia o hipótesis de lo sucedido, porque en estos casos pueden ser innumerables situaciones relacionadas a un accidente.

¿Qué es lo que te mueve a un rescate?

Afinidad, amistad, hermandad, que en algún momento podrías ser vos, porque lo sentía necesario, no es algo ajeno a mí, por sus familias, para que pudieran despedirlos físicamente, para que vuelvan a casa, quizá para muchos casa es la montaña donde pasamos mucho tiempo y nuestra familia pasa a ser nuestros compañeros. En ese momento había un objetivo: recuperar los cuerpos. Y con esa idea se empezó a gestar este rescate y evacuación.

Pequeña descripción de lo sucedido

Jueves 11 de Julio: se realiza una primera reunión en el Hostal Campo Base, ya que los chicos no habían regresado y tenían pasaje de regreso a Lima. Se decide armar un grupo de avanzada de siete personas, para ir a evaluar la situación.

Viernes 12 de Julio: el grupo de avanzada no habría podido pasar porque la tranquera de acceso estaba cerrada, al abrirla, dos de ellos quedaron en el refugio, para hacer de base de comunicación entre los de avanzada y la base (Huaraz), y cinco subirán a la base del glaciar, en el momento en que llegan a la base, logran divisar dos cuerpos encordados, y aparentemente sin signos de vida. Sin poder llegar a ellos.

Sábado 13 de Julio: se convoca a una reunión a las 18 con el fin de reclutar voluntarios para la posible evacuación de los cuerpos.

Con el dato preciso de que estos no presentaban signos de vida y que se irían a rescatar cuerpos, la idea primordial era NO arriesgar a ninguno de los rescatistas, y no provocar un sobreaccidente.

En esta reunión se planificó, y como resultado se armaron comisiones. Una iría a apoyar al grupo de avanzada, por la ruta normal. Con mapa en mano, foto y por la apreciación visual ( de los guías locales) se estudió la ruta más directa. Para ello, dos grupos irían por abajo, equipando una vía de escape directa al lago. Desde allí en bote hasta el refugio.

Algunos integrantes de la patrulla de rescate de la policía de Perú, comienzan el ascenso para alcanzar al grupo de avanzada.

Domingo 14 de Julio: sale otro grupo de la patrulla de rescate, con un total de siete efectivos que se suman al grupo de avanzada.

Desde Huaraz, se decide que las comisiones partirían a las 3 am, para ello fueron vitales la logística y gestiones (de Luciana Jezabel Juárez) para contactar vehículos y poner a disposición material técnico.

Un largo recorrido de 3 horas hasta el refugio de la Laguna Parón 4.155 msnm. Desde dónde se armaron dos frentes, uno para apoyar al grupo de avanzada, que estarían realizando maniobras para retirar los cuerpos hasta la base de la morrena, y su posterior traslado en camilla; mientras otros dos grupos irían por abajo, los cuales uno fue directo a vista al lugar y el otro grupo, desde el otro lado de la laguna visualizaría la mejor ruta para guiarlo a través de radio. Se observó un diedro por el cual, equipado se podría montar una bajada directa de 100 mtrs. El primer grupo lo equipó y el segundo constató que las cuerdas llegaran al suelo desde ahí los bajarían a mano, con freno a la camilla hasta el segundo rapel de 100 mtrs que los dejaría próximos a la laguna, donde estaban los botes.

Se le dio luz verde al grupo de avanzada, que la mejor opción era directo desde el glaciar, morrena, filo, rapeles, laguna. Ya con los cuerpos en la morrena, se realizó una pequeña ceremonia pidiendo permiso a la montaña, Pacha, para poder retirar los cuerpos dependiendo de las creencias de cada uno, dónde la naturaleza se encarga de hacerte sentir pequeño e insignificante ante la inmensidad.

Se calculaban 4 horas hasta los rapeles por las distancias pero el grupo de avanzada fue sumamente efectivo y llegaron en 2 hs. Lo demás fueron rapeles, que al llegar las camillas, ya estaban equipados, dónde la patrulla de rescate los bajó los primeros 100 mtrs. desde allí a mano con freno hasta el siguiente rapel. Se equipó el siguiente rapel, haciendo los relevos pertinentes de personal y de allí a la base del segundo rapel. Lo siguiente fue llevarlos caminando hasta el bote a la orilla de la laguna.

Como conclusión:

La montaña saca lo mejor o peor de cada persona, en este caso, 40 personas, de Argentina, Chile, Perú, Estados Unidos y España con un sólo objetivo, sin egos, sin categorías, sin prejuicio, trabajando en equipo, palabra tan nombrada pero no llevada a cabo, en el deporte, trabajo, hogares, la vida misma. Acá se dió, como quizá en otros momentos NO. Cada persona que decida hacer esta actividad, que se capacite, utilice los medios adecuados y no que hable por intentar decir algo, a veces el silencio es la mejor opción.

A los medios que son los encargados de informar, que lo hagan con la mayor objetividad, hemos leído los que estuvimos, armar hipótesis: cayeron al suelo. ¿En una pared?, ¿Se les salió el anclaje? ¿Los arrastró una avalancha? ¿seis efectivos, dos cuerpos? ¿cómo los movieron? ¿cuánto pesaban sus mochilas? ¿Cuánto material cargaban? ¿Cayeron desde 6000 mtrs? ¿Murieron a 6025 mtrs.? ¿Cuánto mide la cumbre? ¿Se le salio el arnés?.

Cuando estás en tu casa, en la oficina, en el trabajo, viajando, mirando tele, queremos cosas fehacientes. Un rescate sólo se logra en equipo. Un pequeño grupo de personas NO podría haber este rescate y evacuación.

Agradecemos este espacio y la posibilidad de explicar desde el lugar y las personas que participaron.

Nuestro más sentido pésame a la familia, los amigos que no han podido estar, a cada uno que participó y puso lo mejor de sí, con sus defectos o virtudes.

Diego Cofone, Sebastian Pelletti, James Baragwanath, Ignacio Vasquez, Matias Korten, Valeria Vargas, Angelina DiPrinzio, Augusto (CH), Felipe Randis, Beto Pinto, Diego Arcos, Agustín Furth, Max (Mex), Gonzalo Caturelli, Matias Sergo, Emilio Abudi, Matias Lara, Pablo Tapia, Nicolas Secul, Emilio Aburto, Chopo Díaz, Soledad Diaz, Catalina Unein, Bernardo Gasman, Raimundo Olivos, Martin Oliger, Bernardo Concha, Meg Tounly, Miluska Liz, Manuel Ponce, Iker Pou, Eneko Pou, Mark Toralles, Tom Roger, David, Gonzalo Talo, Luciana Juarez, Cesar Chusky Pajuelo, Paula Haimovich, mas Patrulla de Rescate de Perú.