El Senado aprobó el ingreso de trabajadores de la salud mayores de 50 años contratados en la pandemia

El Senado dio media sanción al proyecto para exceptuar a los agentes del Ministerio de Salud o que prestan servicio para dicha repartición de lo establecido en la Ley Nº 9282, que exige no tener más de diez años de graduado y cuarenta años de edad para ingresar en las funciones de Profesional Ayudante en las Unidades de Organización Asistencial y Sanitaria. La medida contempla el pase a planta de trabajadores que fueron contratados durante la pandemia de coronavirus.

"Hemos podido arribar a este momento tan esperado, abrazar desde el alma y el corazón a los verdaderos héroes de la historia que nos tocó vivir. Más allá de la tranquilidad de un futuro, es el reconocimiento moral a los que dejaron parte de su vida, algunos completa, y en honor a los que hoy no pueden estar celebrando, en nombre de los que fueron atendidos, y los que trabajaron incansablemente, a todos ellos el abrazo. También pedir que, en este tiempo que tenemos por delante, la Cámara de Diputados se expida de la misma manera. No entiendo una razón por la que esto no pueda ir para adelante", expresó el senador Marcos Castelló, autor del proyecto.