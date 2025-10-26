Uno Santa Fe | Santa Fe | elecciones

Elecciones 2025: el colectivo será gratuito este domingo para ir a votar

La gratuidad del servicio será válida durante los comicios de este domingo 26, desde las 7 hasta las 19. Será para el servicio urbano

26 de octubre 2025 · 09:01hs
Elecciones 2025: el colectivo será gratuito este domingo para ir a votar

En el marco de las elecciones legislativas nacionales de este domingo 26 de octubre, los santafesinos podrán acceder al servicio del transporte público urbano de pasajeros sin costo. Esto se debe a que, durante el desarrollo de la jornada electoral, se encontrará en vigencia la Ordenanza N.º 12.655 que establece la gratuidad del transporte público urbano de pasajeros en todas las líneas de colectivos de la ciudad.

La medida regirá durante el desarrollo de los comicios de este domingo, de 7 a 19, con el objetivo de facilitar la movilidad de los vecinos y vecinas que deban trasladarse para emitir su voto y ejercer así su derecho a elegir a sus representantes. El servicio se brindará con frecuencia de domingo.

Desde el 2019 rige en Santa Fe la ordenanza aprobada por el Concejo Municipal, que establece la gratuidad del transporte público los días de elecciones primarias, de los comicios generales y de la segunda vuelta (en caso de existir), tanto provinciales como nacionales.

Se debe aclarar que la ordenanza solo alcanza el servicio de transporte urbano de pasajeros, no así los interurbanos, como por ejemplo la Línea C

• LEER MÁS: Dónde voto y con qué DNI: consultá el padrón electoral 2025 para las elecciones del 26 de octubre

elecciones colectivo gratuito
