Embalsado: esperan despejar el tercer pilote en los próximos días y dar por finalizados los trabajos

"Ya venimos trabajando esta semana que pasó y la que viene en la remoción del tercer pilote. Hasta que no esté liberado no vamos a parar, la idea es esa", confirmó el funcionario a UNO Santa Fe. Rioja apuntó que esto podría ocurrir en los próximos días o, de haber demoras, la semana que viene.

Se espera que con la llegada del invierno y las heladas la vegetación deje de crecer, aunque aseveraron que se monitoreará la respuesta de la laguna en los próximos meses. Sin embargo consideran "poco probable" que vuelva a haber problemas, ya que el fenómeno se gestó a raíz de la gran bajante que hubo en las aguas y que no se repetiría en el futuro.

LEER MÁS: Cuál es el costo aproximado que demandará retirar el embalsado de la Laguna Setúbal

"Ya veremos qué efectos hay cuando crezca el río, pero ya está liberado y lo que pueda venir de aguas arriba tiene el paso perfecto. No hay riesgo de que se vuelva a cerrar", manifestó Rioja, al tiempo que señaló que "el río ahora ha bajado un poco, pero no esperamos una bajante como la que tuvimos, no va a haber más problemas".

Los trabajos habían comenzado el 3 de mayo y contemplaron un presupuesto de entre 4 y 5 millones de pesos. Durante las jornadas diarias se utilizaron entre dos y tres embarcaciones, dependiendo de las tareas a realizar, cumpliendo con los planes y determinaciones establecidas previamente.

Rioja señaló que se realizará un seguimiento de la vegetación arraigada que está en la costa, evaluarán un posible desprendimiento y qué trabajos se pueden realizar desde la costa.