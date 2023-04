Embalsado en la Setúbal: tras los estudios comienza una semana clave para su remoción

LEER MÁS: El municipio colabora con los autoconvocados náuticos para "prevenir cualquier tipo de riesgo"

Así, se decidió que será el Ejército argentino quien intervenga para remover la vegetación acumulada que perjudica la normal navegación por el lugar. Autoridades del Batallón de Ingenieros Anfibios 121 de Santo Tomé confeccionó una orden de operaciones con la logística, recursos y requerimientos para su intervención sobre el embalsado. Dicha actuación sería a través de la utilización de los vehículos anfibios a ruedas ACL-5.

Ahora, resta definir la llegada de los recursos que permitan el accionar del Ejército, que ya fueron pedidos a Nación. En los próximos días se hará un anuncio oficial, y es inminente el comienzo de las operaciones para remover el embalsado que se formó en la Setúbal

Investigación sobre la masa de vegetación acuática

Melina Devercelli, del Instituto Nacional del Agua (INA), señaló que el embalsado "no es una situación anormal", pero que "el riesgo verdadero eran las personas que, con sus buenas intenciones, estaban tratando de abrir un canal para garantizar la navegación. Lo cual es absolutamente atendible, la Laguna tiene un uso que la ciudadanía santafesina ha sabido hacer".

"Al crecer el río, la vegetación salió de las lagunas aguas abajo y quedó obstruida. Con las altas temperaturas esa vegetación se reprodujo rápidamente y generó esa barrera", explicó la experta en una entrevista con LT9.

"Desde el INA hicimos las mediciones y no hay una retención del flujo de agua que podría representar algún riesgo. Hay que monitorear cómo va evolucionando esa masa de vegetación, hay que medir los vientos, no hay un único escenario de lo que va a suceder", describió y continuó: "Se realizaron los cálculos, a partir de mediciones de batimetría, velocidad del agua y otros parámetros para no generar problemas aguas abajo".

Para concluir, Devercelli aclaró que “tampoco va a correr riesgo algún puente. Con las características del puente Colgante o el Oroño, esto no va a ocurrir. Los puentes están calculados para un empuje de la vegetación".

