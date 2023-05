Emilio Jatón duda sobre su candidatura a la reelección: "Estoy un poco cansado"

¿Emilio Jatón no será candidato a intendente?: "Estoy un poco cansado"

Jatón realizó un balance de la gestión de Perotti y la relación de la ciudad con provincia: "Hemos tenido altibajos en materia de seguridad y obras públicas. Hubo periodos buenos, no tan buenos, de silencio, de no respuestas".

Roberto Mirabella: "Fue un discurso no sólo marcado por lo que se hizo, sino también por lo que vamos a hacer"

Jatón, sobre su ausencia en la presentación de Unidos para Cambiar Santa Fe: "Hay cosas que no se han decidido"

•LEER MÁS: Con eje en la obra pública Omar Perotti abrirá su última Asamblea Legislativa

"En la cuestión de seguridad creo que nunca se le encontró la vuelta. En este momento parece que hay un poquito de luz, pero igualmente está muy complicado, es crítico lo que estamos viviendo en la ciudad de Santa Fe. Hay que seguir ajustando y eso es lo que vamos a pedirle a este gobierno provincial. La gente no puede seguir esperando mejoras en seguridad, tiene que ser hoy, si o si, es una obligación que tiene la provincia y también todos, no solo el gobierno. No tiene que haber diferencias cuando hablamos de inseguridad ", reconoció.

emilio jatón frente de frentes intendente.jpg

Sobre la obra pública en la ciudad, expuso: "No, no paralizamos todavía, pero están ralentizadas algunas, estamos esperando anticipos financieros para otras. Es un momento crítico, licitamos una hora y a la semana tenemos otro precio, las redeterminaciones no llegan a tiempo".

"La semana que viene definiremos si vamos a ir al Frente de Frentes y a partir de ahí vamos a decidir con quién vamos y de qué manera. Hicimos las cosas medianamente bien en un tiempo difícil, de pandemia, de crisis económica, se hizo todo lo que se pudo. Se pudo poner todo lo que estaba al alcance, cumplimos con gran parte de lo que habíamos dicho, me parece que nos falta mucho todavía y para hacer las cosas se necesita tiempo", expresó.

Unidos1.jpg

Ante la pregunta concreta de si será candidato a intendente otra vez, respondió: "No sé si yo pero el equipo tiene que quedar. Estoy un poco cansado, pero más que si tengo ganas o no, es si la ciudad nos necesita o no. Esto es 24 por siete, sopla un viento y uno tiene que estar en el lugar, caen dos gotas y tiene que estar allí con el comité de crisis. Anoche estuvimos hasta pasada la medianoche por el viento, los postes, hay que estar todo el día. Uno es responsable de lo que sucede en la ciudad y eso a veces lleva a la parte física".

•LEER MÁS: Emilio Jatón sobre la inseguridad en Santa Fe: "Estamos viviendo un momento crítico"