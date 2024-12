En el medio de la discusión por la Reforma Constitucional, la Iglesia dio a conocer su postura

Pero lograrlo no es fácil por lo que continúan las reuniones con las diferentes partes y representantes de partidos. Quienes en las últimas horas dieron a conocer un documento dejando ver su postura es la Iglesia santafesina. A través de un documento, proponen reflexionar sobre el tema. "Reconocer a la Iglesia dentro de la pluralidad, sin privilegios", lleva como título, acompañado de la firma de los obispos Sergio Fenoy y Matías Vecino, el Equipo Arquidiocesano de Pastoral Social y la Junta Arquidiocesana de Educación.

En el mismo hacen hincapié en que: "Tal vez, al ciudadano de a pie todo esto lo tiene sin cuidado, pero nos gustaría compartir unas reflexiones porque el texto marcará la vida real de los santafesinos en adelante. Una Constitución tiene dos partes, una dogmática, que se refiere a los valores y las concepciones profundas que inspiran la convivencia social, y otra orgánica, que mira más bien a la organización del Estado".

"Es acerca de la primera parte, la doctrinal, de la que como obispos nos gustaría reflexionar más detenidamente, habiendo consultado con los otros obispos de la provincia y con un grupo nutrido de fieles comprometidos en diversos espacios sociales. Allí hay varios puntos que nos debería interesar a todos, y mucho. El artículo 3, por ejemplo, podría generar encendidos debates. La Constitución vigente declara que «la religión de la Provincia es la Católica, Apostólica y Romana, a la que le prestará su protección más decidida, sin perjuicio de la libertad religiosa que gozan sus habitantes». Es prácticamente una profesión de fe. Sin pretender entrar en las motivaciones que impulsaron a aquellos constituyentes, o en la coyuntura histórica que los habrá conducido, lo cierto es que hoy semejante párrafo es inadmisible desde todo punto de vista. Desde mediados del siglo pasado la Iglesia viene afirmando la justa autonomía y la cooperación del orden temporal con respecto al religioso", continúa el documento.

"Por lo tanto, hay que concluir que la Provincia no es, ni puede ser, de ninguna manera «católica». La confusión del orden civil con el religioso es no solo anacrónica, sino también errónea, porque la condición propia de lo temporal, por definición, implica la no perdurabilidad, la siempre mutabilidad, la continua perfectibilidad; en ese sentido, la religión".

En otra parte de la misiva hace referencia a las elecciones: "¿Podríamos los católicos aceptar la idea de «paridad o igualdad de cultos»? También, y sin ningún problema. Tal vez, incluso, nos daría más libertad de expresión, más audacia en la tarea evangelizadora, menos dependencia del poder de turno".

Por último afirman "Procuremos por todos los medios contar con una Constitución valiosa para los santafesinos. O como diría el Papa: para «todos, todos, todos» los santafesinos. Tal vez a la gran mayoría este tema los tiene indiferentes, pero terminará de una u otra manera influyendo en sus vidas cotidianas".

