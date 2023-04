En la ciudad hay 180 personas en situación de calle que esperan un abrigo y un plato de comida

Desde la ONG todo el tiempo necesitan que se sumen voluntarios, ya que "con la pandemia no llegaron la cantidad que habitualmente vienen". Antes del coronavirus había alrededor de 100 pero tras la enfermedad el número descendió "drásticamente". Hoy en día están trabajando alrededor de 28, aunque no todos están abocados a las tareas de la organización a lo largo de la semana.

actitud solidaria personas en situación de calle ong (4).jpg

"Otra de las necesidades tiene que ver con algún aporte económico o cuota societaria, lo que nos permite pagar los impuestos, el alquiler de la casa donde funcionamos, comprar insumos, descartables, además de que nos permite mejorar la calidad nutricional comprando verduras, carne, etc. Porque seamos realistas, la gente dona lo que está a su alcance, muchas veces se resume en arroz, fideos, polenta, pero hacemos una comida casera, elaborada para llegar con un alimento rico y saludable a las personas en situación de calle", manifestó Mónaco.

Además de los alimentos no perecederos, en estos momentos también están pidiendo que la gente colabore con mantas, frazadas, camperas, calzados, medias, gorros y guantes.

Los integrantes de Actitud Solidaria trabajan de lunes a viernes y en climas extremos pueden llegar a trabajar durante los fines de semana. "Mi mamá y mi papá todo el día están cocinando y preparando todo para las salidas, las cuales son una vez al día. Vamos a los lugares donde está la gente en situación de calle, no hay un comedor donde va la gente y las distancias son muy grandes a veces para recorrer. Las personas no tienen los medios como para poder comer, menos para trasladarse".

actitud solidaria personas en situación de calle ong (3).jpg

Desde la organización tienen identificados los lugares donde se encuentra esta gente, aunque a veces algunas personas cambian de lugar. "La organización y la logística ya con 13 años está por demás. Ahora es cómo mejorar los recursos con los que uno cuenta", expresó.

"Hay aproximadamente 180 personas en situación de calle que ayudamos, sabemos que son más pero no siempre los encontramos. Muchas veces los números oficiales son muy distintos a los de una ONG, en muchas ocasiones también la gente confunde a los trapitos, los cuales no atendemos, simplemente hay algunos que cuidan autos y duermen en la calle. También piensan que ayudamos trapitos y por ahí hay alguno que no quiere colaborar con la fundación, ellos tienen casa, se llevan su dinero a diario", dio a conocer Martín.

actitud solidaria personas en situación de calle ong (2).jpg

Siguiendo con las cifras de la gente en situación de calle, agregó: "No sé cuántos estará manejando el Estado hoy por hoy, pero sí tuvimos, en gobiernos anteriores, una diferencia del doble prácticamente de los que teníamos registrados y censados, con relación a lo que tenía el municipio. Es algo que por ahí no se entiende, hicimos presentaciones pidiendo colaboración a la Municipalidad para funcionar y nunca se tuvo una respuesta o lo que te dicen termina en promesa y nada más. En esto hay que ser inteligente, usar en el buen sentido a una institución que lleva experiencia; que tiene voluntariados, muchas veces internacionales; el conocimiento para optimizar cada uno de los recursos. Y no salir por su cuenta para hacer alarde de que hacen un recorrido porque no es lo mismo. No es lo mismo alguien que lo hace de forma voluntaria a alguien que lo hace obligado, se podrían potenciar y mejorar muchas cosas. Los refugios que por ahí presenta la Municipalidad lo dan un mes o dos meses entre julio a agosto y después se cae, no tiene el cupo suficiente para la cantidad de personas que viven o no todos quieren ir a su lugar".

Aquellos interesados en contactarse con la organización para donar o ser voluntario lo pueden hacer por medio de su cuenta de Instagram (@somosactitudsolidaria) o por teléfono, al 155218263 o 154382479.

