Pero, por otro lado, también se podría dar que haya un barrio donde se detecten pocos casos. Eso nos podría hacer sospechar que no es que no haya casos en ese lugar, si no que puede suceder que en ese lugar de la ciudad haya dificultades para acceder al sistema de salud, que la gente no pueda comunicarse y que no pueda notificar los casos.

En esas situaciones también merece que haya una intervención especial con el Plan Aborda o el DetectAr Federal, que hoy se están haciendo de forma conjunta. Cuando vemos que en un lugar donde hay circulación del virus hay barrios que tienen pocos casos, eso nos hace sospechar que algo está sucediendo y la gente no puede notificar sus casos. Ahí se interviene para hacer la detección.

Luego, el funcionario explicó que la georreferenciación de los casos también es importante porque eso le permite al equipo de Salud saber qué centro de salud tiene cada persona que se infectó. En ese sentido, Rosselli dijo que en los últimos días se avanzó con la descentralización del seguimiento de los casos Covid.

"En estos días estamos desconcentrando el seguimiento de los casos Covid. Si tenemos un caso en barrio Pompeya, lo comunicamos al centro de salud de ese barrio. Le avisamos al médico que está a cargo del seguimiento de los casos, le pasamos la dirección y el teléfono de la persona que reportó el caso y el seguimiento queda a cargo de ese médico. Por eso es muy importante la georreferenciación de los casos, porque no solo nos permite saber qué está pasando en cada barrio, si no que lo georreferenciamos al área de gestión del centro de atención primaria", concluyó.