Las empresas de transporte nucleadas en la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (Atap) decidieron suspender la prestación del servicio de colectivos interurbanos en horarios nocturnos en toda la provincia desde el próximo lunes 4 de diciembre. La decisión expresada en un comunicado de la Atap pasa por la no actualización de tarifas a pagar por el servicios, en la cual estiman un atraso del 90%.

Desde el próximo lunes no habrá circulación de colectivos interurbanos en horario nocturno en la provincia

colectivos interurbanos.jpg Imagen ilustrativa Archivo UNO Santa Fe

El comunicado expresa que "ATAP en representación de sus asociados comunica que por diversos incumplimientos de la provincia a saber: falta de actualización tarifaria con un atraso que supera el 90%, falta de actualización, pago y liquidación del programa Boleto Educativo Gratuito (BEG) y falta de decreto que instrumente la ampliación en las compensaciones nacionales por $6.000 millones para hacer frente a los compromisos salariales, de acuerdo a Resolución MT Nº 608/2023, artículo 4.

"Las empresas interurbanas de la provincia se ven obligadas a discontinuar los servicios nocturnos a partir de las 22 horas del día lunes 4 de diciembre, advirtiendo dificultades en el pago de los salarios próximos a vencer de no remediarse la situación a la brevedad", concluye el comunicado.

Situación de los colectivos urbanos

El pasado 1 de noviembre empresarios de transporte de la ciudad de Santa Fe ingresaron al municipio un pedido para la revisión de la tarifa de los colectivos urbanos, los cuales ya tuvieron en los últimos meses dos aumentos, quedando al día de hoy un boleto frecuente en la ciudad de $220.

Ahora, los empresarios aseguran que frente al aumento de costos, necesarios para prestar el servicio, entre los que se destacan dos subas en el gasoil, el boleto debe superar los $300.

Levantaron las medidas de fuerza: los colectivos retoman el servicio nocturno en la ciudad El ministro de Educación de Pullaro confirmó que en la primera semana de enero convocarán a la paritaria docente

"En este contexto y en el caso de no tener una respuesta de las autoridades, se verán alteradas las frecuencias y se tomarán medidas como la suspensión del servicio nocturno; vamos a esperar si hay novedades en las próximas horas, sino a partir del jueves veremos si las prestaciones cambian", dijo Gerardo Ingaramo, de Fatap.

Embed SANTA FE | Transporte urbano: empresarios piden un nuevo aumento del boleto y amenazan con suspender el servicio nocturno https://t.co/6zCRpATcvL — UNO Santa Fe (@unosantafe) November 28, 2023

Por otro lado también hizo hincapié en que en los próximos días se debe abonar el salario de los trabajadores con los aumentos dispuestos en paritarias. "En el caso de la mayoría de las empresas que componen la Fatap, si no tenemos disponibles los fondos para el cuarto día hábil, se van a abonar los sueldos sin el incremento salarial previsto, ya que los subsidios que debe enviar el gobierno nacional son necesarios para poder hacer ese pago. Por eso le pedimos al gobierno que los fondos que tienen previstos, los liberen, pero nos dicen que no los tienen y nosotros no sabemos adónde ir", explicó el empresario.

"Lo único positivo que veo, es que fue nombrado, por lo menos hasta ahora, como secretario de Transporte de Nación Franco Mogueta, actual presidente del Comité General de Transporte, Cofetra. Es cordobés y es el secretario de Transporte de la provincia de Córdoba y entiende perfectamente los reclamos que hacemos desde el interior", concluyó el integrante de Fatap.