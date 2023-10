En las narices de los vecinos arrancó y robó el portero de un edificio de barrio Sur

Este jueves, antes de las 21, un delincuente llegó en bicicleta hasta un edificio ubicado en barrio Sur, más precisamente en 3 de Febrero al 3400, a metros de la Casa de Gobierno y del Casco Histórico. Luego de apoyar su vehículo en una columna se acercó al portero y dejó una caja en el piso. Cualquiera podría haber pensado que se trataba de un repartidor que iba a dejarle algo a un vecino, pero no. Con toda tranquilidad, tal como lo muestran las imágenes de las cámaras de ingreso al edificio, comenzó a trabajar sobre el portero eléctrico y en tan solo 10 minutos y disimulando con los vecinos que entraban o salían en el lugar, lo arrancó y se lo llevó.

Al ser consultado sobre si este es el primer robo que sufren en el inmueble, el hombre destacó: "Ya hemos sufrido otro tipo de robos en el edificio, pero aquella vez entraron por las cocheras". También reflexionó sobre los hechos de inseguridad que se viven en los barrios y en el centro de la ciudad: "Esto sucede porque no se investigan los hechos y no hay justicia por eso algunos damnificados ni denuncian. Nosotros haremos la denuncia pero no creo que pase nada. Ahora solo nos queda a nosotros solucionar el problema, ya que entre todos los que habitamos acá deberemos afrontar el nuevo gasto que significa reponer el portero eléctrico que es tan necesario".

