En Santa Fe hay 300 vehículos abandonados en la calle: el municipio comenzó a retirarlos con una nueva grúa

El funcionario también destacó que el operativo ya está en marcha: "Ya lo estamos haciendo, ya está operativo".

En declaraciones al programa "De 10", que se emite por "LT10", Mastropaolo explicó el procedimiento para retirar los vehículos abandonados, el cual incluye una notificación previa.

"Tenemos un procedimiento, a través de una notificación de que ese vehículo está en estado de abandono durante un tiempo determinado. Esa notificación, obviamente, si es de un vecino, va a ser notificado, lo va a conocer sobre el vehículo. Y luego, en un tiempo prudencial, con esta grúa nueva, retiramos un vehículo de la vía pública que puede haber estado 3, 4, 5, 10 años abandonado y que los vecinos lo reclaman", explicó.

Señaló que los reclamos pueden realizarse al 0800-777-5000, donde los vecinos pueden reportar autos abandonados que llevan años ocupando espacio público. "Nosotros agendamos el reclamo, notificando previamente, cumpliendo con todo el procedimiento, luego retiramos el vehículo", agregó.

Compactación de motos y autos

En paralelo, Mastropaolo se refirió al plan de compactación de motos y autos retenidos en el Corralón Municipal. "Esto viene de la mano de un plan de orden público, de un orden en la movilidad, en un orden urbano, que es lo que estamos tratando de aplicar en la ciudad de Santa Fe. Un plan que inició con la gestión de Juan Pablo Poletti, lo fuimos desarrollando", recordó.

Actualmente, el Corralón Municipal alberga alrededor de 4.500 motos y 45 autos retenidos. "Autos hay alrededor de 45; entre los retenidos en la última etapa; se trata de vehículos que tienen un recupero alto; es decir, todos van a buscar el auto salvo que haya una situación en donde intervenga la justicia y estamos ante otra situación. Pero lo que nos genera mucho conflicto son las motos. Hoy estamos en 4.500 motos que están retenidas", explicó.

El proceso de compactación comienza después de seis meses de retención y una verificación policial para asegurarse de que los vehículos no tengan deudas con la justicia.

"Después de seis meses, de una verificación policial, nosotros iniciamos un proceso de compactación porque obviamente no podemos seguir incrementando permanentemente la cantidad de motos porque tendríamos que tener tres corralones", detalló.

Mastropaolo enfatizó que esta iniciativa forma parte de un plan de ordenamiento urbano más amplio, que busca mejorar la convivencia en la ciudad. "Esto va en pos de mejorar la convivencia urbana, mejorar el espacio público, mejorar la situación de los vehículos que están abandonados y también de aquellas personas que no se adecuan a las normas de tránsito. Hoy no se puede dejar un auto abandonado en cualquier lugar, no se puede estacionar en cualquier lugar, no se pueden generar infracciones porque va a haber también 5 grúas circulando la ciudad de Santa Fe generando este nuevo ordenamiento urbano que pretendemos que también el vecino, el ciudadano, el visitante entienda que tiene que respetar las reglas para que todos podamos convivir mucho más armónicamente", afirmó.

Convenios para la compactación

El funcionario destacó que la municipalidad no cuenta con una compactadora propia, por lo que se firmaron convenios con una empresa privada y con la provincia para llevar adelante este proceso.

"Se generó una compactación de vehículos importante en la primera etapa, porque hacía más de dos años no se compactaba. Se están decomisando más vehículos porque hay muchos más controles de lo que normalmente había en base a este nuevo orden urbano que estamos estableciendo. Y para esto, la realidad es que uno trata de ir con la sociedad cotidianamente tratando de que se comiencen a cumplir ciertas reglas básicas de convivencia", explicó.

"Nosotros lo planteamos desde un esquema donde hay mucho desorden, donde había la costumbre de poder dejar un vehículo en cualquier lugar; de circular sin la documentación pertinente, de no utilizar cascos, por ejemplo.