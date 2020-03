En Santa Fe, la marcha por el Día de la Mujer Trabajadora fue histórica

En conmemoración al Día de la Mujer Trabajadora se desarrolló en Santa Fe una marcha que resultó histórica por la multitudinaria movilización en las calles y en la Plaza 25 de Mayo. Desde las 17 las más de 7 mil mujeres, lesbianas, travestis y trans se concentraron en la Plaza San Martín, frente al Ministerio de Seguridad para luego avanzar por Tucumán hacia Urquiza hasta alcanzar General López para pasar frente a fiscalías y la Legislatura provincial. Luego, frente a la Casa de Gobierno fue el acto central donde la violencia machista y los femicidios fueron los ejes centrales de los reclamos.

Hubo además distintas intervenciones artísticas frente a Tribunales y a lo largo de los distintos edificios emblemáticos con el fin de denunciar la violencia machista. Distintas vendedoras y comerciantes ofrecieron sus habilidades y productos en la Plaza del acto central. Desde venta de verduras de mujeres agricultoras, pañuelos y comidas hasta peinados, entre otros negocios callejeros.

12.jpg Algunos de los carteles por el Día de la Mujer Trabajadora en contra de los femicidios y de la violencia machista.

10.jpg En el Día de la Mujer Trabajadora, "eso que llaman amor es trabajo no pago", fue uno de los mensajes que se repitió.

A diferencia de otros años, no se leyeron adhesiones de las cientos de organizaciones sociales, culturales, militantes y partidarias. Las distintas columnas sindicales que suelen ser nutridas fueron pequeñas concentraciones en esta ocasión y llamó la atención la falta de la tradicional columna de Amsafé con sus típicos bombos y docentes apoyando la lucha de las mujeres.

11.jpg Algunos de los carteles por el Día de la Mujer Trabajadora.

Este 9M fueron mayoría los carteles caseros que se destacaron entre la multitud de gran porcentaje joven. "Si no ves desigualdad es porque estás muy bien amaestrado", "Feliz va a ser el día que no falta ninguna", "Mamá si no vuelvo prendé fuego todo", "Lo que no tuvo mi abuela (Elena Díaz) lo quiero para nosotras. Ni Una Menos", "Marcho porque estoy viva y no sé hasta cuando", fueron solo algunos de los mensajes que se mantuvieron en alto por 15 cuadras de marcha en medio de un agobiante calor.

Pero la presencia de todas las generaciones se sintió, con nuevas agrupaciones que se presentaron juntas por primera vez en este lunes. La Revolución de las Viejas, por ejemplo, se compone de mujeres de arriba de 50 años que se reúnen desde hace unos meses para comenzar a reflexionar de manera colectiva sobre las estructuras patriarcales y lo que significa ser mujer en esta sociedad. "Tenemos los mismos problemas que cualquier otra agrupación de acá, queremos libertad, igualdad, que no nos maten y que no nos agredan", describieron sus integrantes a UNO Santa Fe. Y agregaron: "Vamos por más derechos para las mujeres, la lucha es de todas y si estamos unidas es mejor. Para reunirnos tuvimos en cuenta a todo lo que hemos sido sometidas por el patriarcado". Las representa el pañuelo plateado.

Es el femicidio, impunidad para el asesino

El femicidio de Fátima Acevedo, y los asesinatos de mujeres en lo que va del 2020 se mencionó en varias oportunidades. Desde Ni Una Menos (NUM) aseguraron en el documento oficial que este año "seguimos siendo brutalmente asesinadas cada 23 horas. En 60 días del año hubo 63 femicidios y travesticidios y 13 fueron en nuestra provincia", lamentaron. Minutos antes de que empiece el acto sobre el escenario ubicado a metros de la calle 3 de febrero, un grupo de folkloristas feministas interpretó con bombos una versión adaptada de "Un violador en tu camino". La conducción del evento organizado por NUM estuvo a cargo de comunicadoras del medio Periódicas.

5c6d525f-413e-470d-b511-6eba48e20944.jpg "Estoy podrida de denunciarlo y que nadie haga nada", un pedido de justicia por Fátima Acevedo y en contra de la violencia machista en la marcha por el Día de la Mujer Trabajadora en Santa Fe.

Una de las asistentes que siguió atenta el pedido para que se termine la violencia contra la mujer en el Día de la Mujer Trabajadora, fue SIlvia Castillo, la hermana de Vanesa, la docente asesinada en 2017 en la puerta de la escuela en la que daba clases. "Ayer tuvimos otro femicidio más, creo que eso moviliza mucho y por eso la gente que se acercó hoy. La verdad que se pudo tener certeza que el crimen de Vanesa que ella inicia trabajando, si bien la asesinaron en la puerta de la escuela no se había podido probar hasta la audiencia preliminar. Nuestra hipótesis fue que se trató de un crimen por encargo a partir de una denuncia de abuso sexual que ella había iniciado. Seguimos esperando a la justicia. Esperamos que el Estado reconozca el problema y se tomen acciones para que las mujeres terminemos de sufrir todos los maltratos y violencias. Siento hasta ahora que el Estado no se ha hecho responsable hasta el momento", expresó a UNO en medio de la Plaza, en el día en que se conmemora la masacre de 1857 a mujeres que pedían derechos laborales.

04.jpg Algunos de los carteles por el Día de la Mujer Trabajadora.

Otras consignas del documento de NUM estuvieron vinculadas a la economía: "Frente a una realidad de crisis económica somos les primeras en ser despedidas, les más precarizadas entre los precarizados, y quienes debemos hacernos cargo gratuitamente de infinitas tareas de cuidado en nuestras casas y en nuestras comunidades", expresaron. Y reclamaron: "No al pago de la deuda al FMI. La deuda es con nosotras".

02.jpg Algunos de los carteles por el Día de la Mujer Trabajadora.

01.jpg Algunos de los carteles por el Día de la Mujer Trabajadora.

03.jpg Algunos de los carteles por el Día de la Mujer Trabajadora.

Al mismo tiempo se continuó con el reclamo para que el aborto sea legal, seguro y gratuito y que se cumpla con el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en todo el territorio provincial. Sobre este punto, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito exigieron: "Que se garantice el derecho universal al aborto legal en efectores de la salud pública y privada, obras sociales y prepagas. No a la objeción de conciencia. Fuera obstructores a conciencia. Pedimos que se garantice la ILE en el tercer nivel de salud y acceso universal a los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos", entre otras demandas. Además se reclamó por la aplicación de la Educación Sexual Integral en todas las instituciones y niveles educativos con perspectiva de género y disidente.

En cuanto a las cuestiones laborales se planteó: "Paritarias justas, libres y sin techo. Salario igual a la canasta básica. Defensa a la cláusula gatillo. No a la precarización en el Estado. Pase a planta permanente. Acceso a la vivienda, el trabajo digno y a la salud, para víctimas de violencia de género y disidencias. Exigimos el 82% móvil para las jubilaciones y el 75 % móvil para las pensiones", entre varias demandas más. Se pidió también mayor presupuesto para políticas públicas de cuidado.

727b6d47-1059-4529-a6f5-89d018035c09.jpg Algunos de los carteles por el Día de la Mujer Trabajadora.

Asimismo se recordó a Natalia Acosta y se pidió por su aparición. En esta línea se reclamó el total desmantelamiento de redes de trata, "cárcel y castigo a proxenetas, tratantes y cómplices dentro o fuera del Estado y la justicia, y cumplimiento de la ley 26.842".

Las Mamá Cultiva exigieron a través del documento de NUM la plena aplicación de la ley de Cannabis Medicinal y que se habilite a pacientes y personas a cargo para cultivar. "No más preses por plantar", gritaron desde el centro de la plaza.

Se exigió que el Estado provincial y el municipal implementen la Ley de Cupo Laboral Trans que se aprobó en la Legislatura el año pasado. Para terminar con la violencia de género se pidió financiamiento de los espacios de atención y políticas públicas para familiares víctimas de femicidio y travesticidio, asesoramiento jurídico y acompañamiento terapéutico y de contención interdisciplinaria. Por último, rechazaron la aplicación del juicio abreviado en casos de violencia de género.