En un mes y medio la provincia multó por 21 millones de pesos a empresas que violaron derechos del consumidor

Las sanciones están vinculadas a la falta de exhibición de precios, el no cumplimiento de la ley de tarjetas y la falta de respuesta de bancos ante estafas virtuales.

Así lo informó Juan Marcos Aviano, responsable de la cartera a nivel provincial. Advirtió que "hay otras sanciones en proceso. No son el objetivo principal que tenemos pero sí debemos resolver las cuestiones del consumidor y del usuario lo más rápido posible; mejorar los procesos".

Puso énfasis en "que las empresas entiendan que Santa Fe quiere cambiar una práctica vieja práctica de no resolver los reclamos y no sancionar las infracciones que se detectan".

Con respecto a las infracciones, el funcionario explicó: "Son por la no exhibición de precios, el no cumplimiento de la ley de tarjetas y también no hacerse responsable las entidades financieras con respecto a los intentos de estafas virtuales".

Con relación a este último punto (estafas virtuales) profundizó: "Estamos sentando precedentes en Santa Fe en esta materia, donde todos los prestadores de servicio que intervienen en esa relación de consumo son responsables; y el banco ni hablar. Debe velar por la seguridad de sus usuarios, sus clientes financieros".

Por otro lado, destacó el trabajo que se viene realizando con "las empresas de venta directa para que se inscriban en el registro e informan a sus consumidores todo lo que tiene que ver con este método de comercialización a través de revendedores. Queremos que esa ley se cumpla y ya hemos sancionado a una primera empresa y tenemos otras tres en procedimiento de sanción"

Reiteró que "van a salir nuevas sanciones a entidades financieras que, insisto, se hacen los «tontos» con respecto a estafas virtuales".

Aviano indicó que el objetivo "es seguir acompañando a quienes producen, invierten y trabajan; pero también marcarles los desaciertos, las equivocaciones, las conductas desleales que aplican al consumidor. Y si corresponde una sanción, hacerla".

En esa línea, enfatizó: "Queremos que las prácticas cambien y que le resuelvan el problema a la gente y si no lo hacen; le corresponde la sanción".

Reclamos y nueva ley

Consultado sobre la cantidad de denuncias de consumidores que recibe la secretaría, Aviano comentó: "No tenemos un incremento exponencial en la cantidad de reclamos diarios, semanales, mensuales. Nosotros cerramos el 2022 con aproximadamente 12 mil reclamos ingresados a través de los distintos canales; de forma presencial en nuestra sede o a través de la ventanilla única federal de reclamo, que da la posibilidad de hacerlo online".

Reconoció que existe una mayor actitud de reclamo por parte de los consumidores, pero deslizó que "lo electrónico y digital ha hecho que eso sea mucho más facil"

En declaraciones al programa "DE10" que se emite por LT10, Aviano adelantó que "es una decisión del gobernador enviar en los próximos días un proyecto de ley (que defienda a los consumidores), lo estamos trabajando en detalles”.

Y continuó: “Queremos ser serios y proponerles a los legisladores la mejor ley posible. Estamos esperando porque se presentó un proyecto de modificación a la ley nacional de defensa del consumidor y no queremos proponer cosas en la provincia que luego queden desacopladas con la nación. En Santa Fe necesitamos un procedimiento más ágil, sencillo, resolverles los reclamos más rápido a la gente"

Dijo que es una "deuda que no pertenece a esta gestión y que existe desde 1993; hace 30 años que hay ley nacional y hace 30 años que ninguna gestión de gobierno, ninguna composición legislativa le ha dado al consumidor una mejor ley para resolverle de manera más rápida los problemas y que le sea más sencillo reclamar ante las empresas. Esperemos que este año, a pesar de ser electoral, podamos contar con esa normativa".