Entre "manzanas y melones", concejales se cruzaron fuerte por obras hídricas sin terminar

El Concejo Municipal de Santa Fe convocó al secretario de Recursos Hídricos de la Municipalidad para que brinde detalles sobre la rescisión del contrato con la empresa Automat Argentina S.A. que tenía a su cargo la ejecución de la obra del Desagüe Espora.

La sesión estuvo marcada por fuertes cruces no solo entre ediles oficialistas y opositores, sino también entre los mismos bloques opositores a la actual gestión. Todo se inició cuando el justicialismo pidió ampliar la convocatoria y que alcance al desagüe Gorritti y a la Casabomba 0, obras que son financiadas por el gobierno provincial; a diferencia del Espora que recibe fondos nacionales.

El concejal Martínez Kerz, (PJ) sostuvo que si el proyecto del Frente Progresista (de convocar a funcionarios locales) no contempla lo que está sucediendo con otras obras que se desarrollan en la ciudad es "una acción legislativa parcial".

"Estamos dispuestos a convocar a los funcionarios municipales. Lo que no nos parece es la parcialidad. Hay un conjunto de obras en la ciudad de Santa Fe que se encuentran con problemas. No importa si ese financiamiento viene de Nación, de Provincia, si se hace con fondos propios o proviene de fuentes de financiamiento internacional", apuntó el concejal en clara alusión a obras provinciales que también vienen registrando demoras.

"Preguntamos por el Espora pero no por el Gorriti, fundamental para evacuar el agua en la zona del nuevo hospital Iturraspe; ni por la bomba cero, una obra que hace ocho años se clavó la primera pala y todavía está inconclusa", definió Kerz.

El que salió al cruce inmediatamente fue Leandro González. "No es lo mismo mezclar manzanas con melones” dijo el legislador del Frente Progresista, y añadió: "No son las mismas situaciones, desde ningún punto de vista, lo que ocurre con el desagüe Espora que con la Casabomba Cero o el desagüe Gorriti".

Fundamentó la decisión de pedir explicaciones sobre el Espora: "Advertíamos una situación compleja; una empresa que evidenciaba no estar a la altura, que no tenía la experiencia técnica, ni la capacidad operativa para cumplir con una de las obras hídricas más importante"

En clara alusión a la recorrida oficial que hicieron funcionarios municipales sobre la obra hace menos de dos meses, González apuntó: "Nos vimos sorprendidos a fines de agosto cuando en una recorrida se anunciaba la pronta inauguración de un tramo de la obra. Se anunció que se iba a inaugurar una obra cuando ya se sabía que el proceso no iba a terminar bien o que iba a terminar con una rescisión de contrato de una empresa que nunca estuvo a la altura de la responsabilidad que el municipio le encomendó. Es el momento de que se le brinden explicaciones a vecinos y vecinas de Santa Fe"

"El daño, la afectación que sufre un vecino, el comerciante, no lo vamos a subsanar; ni en 15 días o dos meses", dijo. Y advirtió que la obra, que beneficiaría a unos 70 mil vecinos debería haber finalizado en febrero de 2019.

Quien pidió lugar en la discusión fue el concejal oficialista Carlos Pereira (Cambiemos) y acusó: "Seguimos en la misma. Tienen una gran habilidad para mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el ojo propio".

"¿Qué es lo que pasa?", se preguntó Pereira. Y se respondió solo: "Lo miramos con un distinto cristal. Como es una obra mía, que la hace provincia, no me quejo. Y la otra, que la hace el municipio con Nación, me quejo. Es la realidad".

Y profundizó: "La situación del Gorriti no difiere en nada a lo que ha pasado con el Espora. A fines de 2016 se licitó el Espora, en febrero de 2017 el Gorriti, una obra que es la mitad del Espora. Tenía un plazo de 18 meses y debería haber terminado hace un año".

Para Pereira, la no culminación del Gorriti "está ocasionando un perjuicio concreto, que es el enorme anegamiento que se produce en torno al nuevo hospital Iturraspe", y afirmó: "Con lluvias grandes, cercanas a los 100 milímetros, comunes a los meses que vienen, va a quedar en medio de un enorme mar".

"Me molesta –siguió el edil– cuando las adjetivaciones se hacen para cierto lado y me callo, oculto totalmente la parte de la historia que a mí me toca. Hay una enorme hipocresía en esto".

Ignacio Martínez Kerz volvió a pedir la palabra y recordó que el ministro de infraestructura Garibay dijo que "en mayo de 2019 la Casabomba 0 iba a estar operativa. "Estamos en octubre, no está terminada. Seguimos con Gorriti, ni hablar del Espora".

Dijo sobre el nuevo Iturraspe: "No se puede inaugurar ese hospital, en las condiciones que está. Con un desagüe inconcluso, que no está conectado". Kerz acusó a los concejales del Frente Progresista de tener cierto "oportunismo político" la convocatoria de funcionarios municipales al recinto".

González reconoció demoras en algunas obras y "dificultades con el Gorriti en un contexto económico nacional donde las provincias pierden recursos y eso obviamente complejiza los ritmos que debieran tener.

"No es cierto", dijo el concejal frentista luego de que lo hayan tildado de "oportunista". "Estamos hablando de la rescisión de un contrato (sobre el Espora). Lo venimos advirtiendo todos los bloques. No estamos haciendo oportunismo y ante el planteo acompañamos para que sean incluidos la Casabomba 0 y el desagüe Gorriti".