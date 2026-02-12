"Equipate para el cole": qué trae el kit escolar acordado por la Provincia y dónde conseguirlo

La iniciativa busca aliviar el bolsillo de las familias santafesinas de cara al inicio de clases y, al mismo tiempo, dinamizar las ventas en librerías y negocios de cercanía.

"Equipate para el cole": qué trae el kit escolar acordado por la Provincia y qué comercios están adheridos

La Provincia de Santa Fe volvió a poner en marcha “Equipate para el cole” , el programa que establece un precio acordado para la compra de útiles escolares y que este año se puede conseguir en más de 150 librerías distribuidas en todo el territorio provincial .

El dato central para las familias es que el listado de comercios adheridos ya se encuentra disponible en el sitio oficial www.santafe.gob.ar/preciossantafe , donde se pueden consultar las librerías participantes por localidad.

La propuesta, presentada en Rosario y lanzada este jueves en la ciudad de Santa Fe en el marco de Acuerdo Santa Fe, ofrece un kit escolar completo por $32.500, con la posibilidad de financiarlo en hasta seis cuotas sin interés a través del Banco de Santa Fe, Billetera Santa Fe, Banco Municipal y Banco Macro.

Dónde conseguirlo y hasta cuándo

El programa, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Productivo, estará vigente hasta mediados de marzo y apunta no sólo a acompañar a las familias en el inicio del ciclo lectivo, sino también a fortalecer el comercio local de cercanía.

Durante la presentación en la capital provincial, el secretario de Comercio Interior y Servicios, Gustavo Rezzoaglio, destacó que se trata del tercer año consecutivo de implementación y que el esquema se consolidó a partir del acuerdo entre mayoristas y librerías.

“Sin subsidio provincial ni control de precios, logramos un valor accesible para un kit de más de 20 elementos que incluye mochila”, afirmó el funcionario.

En la misma línea, el subsecretario de Comercio Interior, Matías Schmüth, invitó a más comercios a sumarse a la propuesta, cuya inscripción continúa abierta.

Qué incluye el kit

El contenido fue definido tras consultas con docentes de grado para garantizar que responda a los requerimientos reales del aula.

Para 1º a 3º grado, la canasta incluye mochila de 17 pulgadas, cuadernos, lápices negros y de colores, fibras, tijera, goma, regla, papel glacé, block de dibujo, carpeta de tres solapas, bolígrafos, adhesivo y otros elementos básicos.

En tanto, para 4º a 7º grado, además de los útiles esenciales y la mochila, se suma set de geometría, corrector líquido, carpeta escolar 3x40, repuestos de hojas y compás plástico.

Un complemento para trabajadores provinciales

La iniciativa se articula con el programa “Complemento Útiles”, una asignación extraordinaria destinada a trabajadores provinciales con hijos en edad escolar. Según informó la secretaria de Gestión de Recursos del Ministerio de Educación, Florencia González, la inversión asciende a 2.000 millones de pesos y alcanza a 60.000 niños y niñas, con un aporte de $33.000 por hijo.

Con precio cerrado, financiación sin interés y un listado público de librerías adheridas, “Equipate para el cole” busca ofrecer una referencia concreta para ordenar el gasto escolar en un contexto económico desafiante y, al mismo tiempo, potenciar las ventas en comercios santafesinos.