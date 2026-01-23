"Es reabrir permanentemente la herida": la mamá de Jeremías Monzón pidió frenar la difusión del video del crimen

En la antesala de una marcha en Santo Tomé, la madre del joven asesinado y sus abogados reclamaron que se deje de viralizar el material audiovisual del hecho y confirmaron que solicitaron una medida cautelar ante la Justicia. También reiteraron el pedido por la baja de la edad de imputabilidad.

La familia de Jeremías Monzón , junto a sus abogados, brindó una conferencia de prensa en la previa de la movilización prevista para esta tarde en Santo Tomé, en reclamo de justicia por el crimen del joven.

En ese marco, confirmaron que solicitaron una medida cautelar para prohibir la difusión del video que registra el momento del asesinato y que comenzó a circular en redes sociales.

Durante el encuentro con la prensa, Romina, la madre de Jeremías, expresó el profundo impacto que genera la viralización del material y pidió responsabilidad social. “Nosotros desde la familia siempre estuvimos de acuerdo en que no queremos que se viralice. Es reabrir permanentemente la herida”, sostuvo, al señalar que la difusión del video agrava el proceso de duelo y expone a la familia a un sufrimiento constante.

Bullrich se refirió al caso Jeremías Monzón y volvió a reclamar la baja de la edad de punibilidad

Según relató, la circulación de esas imágenes vuelve “muchísimo más triste, más doloroso, más angustiante y más difícil” atravesar la pérdida, al tiempo que cuestionó “la perversión con la que actuaron y la perversión con la que actúa la sociedad que lo divulga”.

En ese sentido, remarcó que la situación judicial de los responsables no se modifica por la existencia del video, pero sí se profundiza el daño emocional sobre los allegados.

Pedido judicial y exhortación a la sociedad

El abogado de la familia explicó que se pedirá una medida cautelar al juez interviniente para que se prohíba la difusión de “cualquier video, foto o reproducción fílmica relacionada con el caso”. Detalló que ya hubo intentos de exhibir el material y que la decisión apunta a evitar nuevos episodios de exposición pública.

Si bien reconoció las dificultades de controlar la circulación de contenidos en entornos digitales, sostuvo que el objetivo inicial es impedir su difusión a través de los medios de comunicación y reforzar un mensaje de responsabilidad individual. “Exhortamos a que a quien reciba el video lo borre. Nadie va a pasar su vida desapercibida después de ver ese video”, advirtió.

En la misma línea, insistió en que la conducta esperada no es solo no reenviarlo, sino eliminarlo de manera inmediata, como una forma de respeto hacia la víctima y su familia.

Marcha y reclamo por la imputabilidad

La conferencia se realizó en la antesala de la marcha convocada en Santo Tomé, donde además del pedido de justicia, la familia volvió a reclamar por la baja de la edad de imputabilidad. Romina señaló que, si bien la situación judicial de los asesinos de su hijo no cambiará, avanzar en ese debate “puede evitar que haya más chicos y más familias que tengan que velar a su hijo”.

Desde la familia insistieron en que el pedido de frenar la difusión del video busca convertir el dolor en un mensaje colectivo y apelaron al acompañamiento de la sociedad para evitar que el material siga circulando y profundizando el daño.