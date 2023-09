Espacio de Diálogo Interreligioso: "La sociedad en general tiene prejuicios respecto a las distintas religiones"

"Nos está sorprendiendo gratamente por la cantidad de actividades que está teniendo, porque en realidad no fueron preparadas por nosotros. Este espacio, como es ecuménico interreligioso y no hay muchas referencias a nivel nacional e internacional, el Grupo Sancor Seguros a través de su fundación nos dio la gestión y administración del mismo. En su momento fue un gran desafío, saber qué íbamos a hacer, porque si bien uno tiene referencias, son de distintas religiones. En la ciudad venimos practicando del ecumenismo, pero no así lo interreligioso porque se da más lo evangélico y católico y si bien hay judíos y puede haber algún musulmán, no tanto", expuso.

Contó que el Grupo Sancor Seguros generó un compromiso con el obispo de Rafaela, monseñor Franzini, que cuando se enteró que iban a hacer un barrio financiado por esta empresa, y por lo tanto se iban a proponer distintos servicios para que haya en la zona, pidió que dejen un espacio para una parroquia católica. Cuando se fue construyendo el barrio surgió la pregunta: "¿Por qué católicos solos? ¿Por qué no lo abrimos al ecumenismo, a lo interreligioso?". Di Biase sostuvo que el Espacio de Diálogo Interreligioso se caracteriza por el compromiso, la inclusividad y la diversidad.

"Es un compromiso porque no había nada escrito, había quedado como una propuesta de monseñor, pero como el grupo siempre se relaciona con lo emocional, en definitiva, nos nutrimos de eso para estar bien y volcar lo mejor de si el para el trabajo. Y en la espiritualidad siempre estuvimos cercanos a la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, de la cual participo hace 25 años. Y había vínculo con Franzini, pero desde lo académico, después devino en lo interreligioso. Incluimos a todas las religiones, también agnósticos y ateos. Y obviamente, apuntamos a la diversidad", destacó.

Este lugar tiene casi un año de vida, pero están muy sorprendidos por lo que lograron hasta el momento: "Esto es un gran desafío al no tener una referencia, pero cómo tuvo un gran impacto en la inauguración porque se le dio mucha trascendencia a ese día, llegaron políticos, empresarios, y conocidos tanto en lo zonal, como en lo provincial y nacional, tuvo una repercusión muy grande". La gente se fue apropiando de a poco del lugar y elaborado propuestas. Al principio, con el fin de que la gente conozca el lugar, las religiones y nos visite, la fundación planeó mostrar videos cortos con la información básica de los de los musulmanes, los judíos, los católicos y los evangélicos. Esas fueron las cuatro religiones iniciales, luego se fueron sumando más. "Siempre apuntado al conocimiento y al no proselitismo. Nos fuimos nutriendo de destinas propuestas muy interesantes, como oraciones, charlas, capacitaciones, reflexiones", agregó.

Actualmente tienen tres ejes de trabajo: la formación, la oración y los vínculos para la acción. Entre sus actividades se encuentran las jornadas de meditación y charlas vinculadas con el ámbito empresarial, político, sindical y social. A su vez, poseen una diplomatura virtual con certificación de la Universidad Católica de Santa Fe y que cuenta con la participación el Instituto de Diálogo Interreligioso (IDI) y sus miembros.

Di Biase señaló que los santafesinos se caracterizan por prejuzgar y desconocer a las distintas religiones: "Lógicamente que hay mucho prejuicio, la sociedad en general tiene prejuicios de distinta índole. Siempre tratamos de estar un poco más cerrados que abiertos, somos más propensos a mantener nuestro círculo y tal vez no animarnos a conocer qué hace el otro, una institución vecina, simplemente por el conocimiento. En mi caso, vengo practicando el ecumenismo desde el 2011, a través de la agencia que participa de planes estratégicos de la ciudad de Sunchales, tanto en el ecumenismo como cualquier otra cámara, industria, comercio, sociedad rural. Si no rompíamos ese prejuicio por ahí te pueden decir qué tiene que ver la espiritualidad con lo productivo y todo tiene que ver con todo, por las emociones, son claves, y obviamente la espiritualidad y la religiosidad son un aspecto más de la importancia que tiene el tratamiento de las emociones, lo anímico, lo psicológico. Para estar bien uno, no solo en lo laboral, sino también en lo familiar y social".

Y añadió: "Uno convive con el hecho de que no hay mucha apertura en todo esto, pero tanto a nivel internacional como nacional, aunque hay una apertura a esto desde el Papa Francisco. En Rafaela, el monseñor Torres también tiene un perfil ecuménico interreligioso, entonces tenemos que aprovechar este viento de cola, este favoritismo porque en general no estamos tan predispuestos a conocer otras religiones".

Javier sostuvo que este lugar también le cambió la forma de vivir su religión: "El viernes pasado fuimos unas 13 personas de Rafaela y Sunchales a compartir la celebración del año judío a una sinagoga. La mayoría éramos de otras religiones. Ya había ido en otra oportunidad y me encantó, soy católico y no por eso pierdo mi práctica religiosa católica, al contrario, cuanto más conozco más amo mi religión. Si uno no conoce toda esa vida, esa historia, te perdés de una riqueza interesante, desde la perspectiva del conocimiento y del saber. Te nutre, te abre mucho la mente, te hace entender más, podés encontrarte".

El Espacio de Diálogo Interreligioso le demostró a sus miembros que tienen muchos en común: "La gran coincidencia es que tratamos de unirnos en la oración. La oración, cuando es unida, se pide y se agradece, es como que tiene mucho más impacto y llega mucho más a Dios, tiene mayor valor que orar o reflexionar solo. Siempre la unión hace la fuerza, tenemos muchísimos puntos en común. Lo que más busca uno en todo esto es la búsqueda de la paz, pero más allá de la paz social, territorial, comunitaria, primero hay que buscar la paz uno mismo, para después poder transmitirla. Tal vez esa sea la búsqueda uniforme más importante, que la gente te acompañe a buscar paz interior, amor, nutrirte de cosas positivas, de luz y esperanza".

Para cerrar, Di Biase invitó a la gente a contactarse con su espacio. El gerente de la fundación, manifestó: "Ojalá podamos participar todos de este tipo de espacio o tener esta apertura y poder ser promotores de paz como busca un poco la Diplomatura de Diálogo Interreligioso por la Paz. Porque uno es el pequeño granito de arena que se exige a aportar cuando en lugares de trabajo y espacios interesantes como este. Tenemos que aprovechar este viento de cola para no quedarnos y poder compartir el tesoro que tenemos. No es común que una empresa y una cooperativa invierta en esto, no solo en lo económico, sino fundamentalmente en el ser humano, en tratar de darnos mejores cosas para la calidad de vida, poder contagiar esto. Y sobre todo darnos un gran valor, la pasión con la que uno se va nutriendo y va haciendo, más allá del conocimiento".

