"Estamos sufriendo la falta de federalismo": Jatón le reclamó a Fernández un país más equilibrado

30-06-2023_el_presidente_alberto_fernandez_llego.jpg El intendente participó junto al presidente Fernández y el gobernador Omar Perotti de la entrega de viviendas en el marco del plan Procrear que se levanta en el Parque Federal.

El primero en tomar el micrófono fue Jatón, quien estacó el plan "Procrear" y lo definió como "un orgullo para Santa Fe y la República Argentina".

Y añadió: "Es uno de los mejores que se ha construido. Ha sido terminado por una empresa de la ciudad de Santa Fe. Es importante que suceda aquí, con jóvenes que reciben su primera vivienda".

Luego, el intendente deslizó algunos conceptos vinculados a las desigualdades en los repartos de fondos nacionales y se dirigió al presidente Fernández: "Muchas veces hay desigualdades. Por eso cuando tengo un presidente a mi lado y es un amigo, como él (por Alberto Fernández) me arriesgo a pedirle cosas. No tiene que ver con una cuestión particular de la ciudad, sino para todos".

Y continuó: "Le pido, señor presidente, que nos ayude a equilibrar el país. Todavía estamos muy desequilibrados. Necesitamos que el país sea netamente federal. Se lo pido como intendente de esta ciudad y representante de muchos de ellos. Estamos sufriendo la falta de federalismo y usted sé que nos va a ayudar mucho".