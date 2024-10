Este jueves provincia recibe a los gremios Amra y Siprus en la paritaria de los trabajadores de la salud

El aumento ofrecido en paritaria

La oferta que realizó el Gobierno a estatales y docentes se resume en un 6% de incremento en octubre, incluyendo el desfasaje del 2,5% que venía del trimestre anterior según expusieron los gremios, a lo que se suma un 3% de aumento en noviembre y otro 3% en diciembre para llegar a un total de un 12% de aumento a pagar en tres tramos.

Los gremios estatales afirmaron que "hay un mínimo aumento garantizado para octubre de 60.000 pesos".

ParitariaDocente1.jpg Paritaria docente.

Postura de estatales y docentes

De parte de los estatales dialogó con la prensa el secretario general de Upcn, Jorge Molina, quien manifestó: "Es un número importante respecto a la inflación estimada. Recuperamos el 2,5% perdido del trimestre anterior. Lo consideramos importante para mantener el poder de compra en medio de una realidad económica muy difícil. Es una propuesta importante, razonable y lo pondremos en consideración".

"No vamos a dejar de hacer el seguimiento de la política salarial. Creo que es una política salarial razonable porque recompone el trimestre anterior y prevé el porcentaje de inflación de forma también razonable, además de la garantía de un mínimo de aumento de 60.000 pesos", agregó.

De parte de los docentes se pronunció el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso: "Es una propuesta que no da cuenta de lo que hemos perdido durante el año, que no da cuenta de la deuda que todavía tiene el gobierno de la paritaria 2023, que en su campaña electoral dijo que lo iba a cumplir, que no da cuenta de lo que estableció en su campaña electoral. Acá hay que decir que no hay ni cláusula gatillo, no se le gana la inflación, no se respeta a los docentes".