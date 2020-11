Esteban Borgonovo presentó su renuncia a Perotti como ministro de Gobierno

También trascendió que además de Borgonovo, presentó renunció Arturo Gandolla al cargo de secretario de Gobierno, es decir el número dos del Ministerio

"Me voy con la tranquilidad de dejar las cosas encaminadas. Protección civil funcionando, el Servicio Penitenciario también y todas las áreas ordenadas", dijo a Radio 2. Y agregó: "Me hubiese gustado participar de una gran convocatoria del peronismo, que me parece que está pendiente".

https://twitter.com/BorgonovoER/status/1326897483428016136 Hoy renuncie al cargo de.Ministro de Gobierno. Agradezco al gobernador la posibilidad de haber sido parte del equipo.En un año tan singular y complicado mi agradecimiento y solidaridad con todos los compañeros/as del gabinete y especialmente para todos mis colaboradores. — Esteban Borgonovo (@BorgonovoER) November 12, 2020

AMPLIAREMOS