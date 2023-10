"Estoy pensando seriamente en irme a un barrio cerrado", dijo la víctima del secuestro

empresario secuestro y robo facundo zuviria.jpg La camioneta en dónde fue secuestrado el empresario y que luego fue encontrada por la policía ya que fue abandonada por los delincuentes UNO Santa Fe

Para conocer sobre el momento de terror vivido esta mañana, cuando se disponía a comenzar su jornada laboral, dialogó con el Móvil de UNO 106.3 y afirmó: "Me dispuse a ir a buscar la camioneta como todos los días para irme a trabajar y dos hombres que pasaban por la vereda de enfrente se cruzaron, ingresaron y me amenazaron con pistolas mientras me pedían plata. Les dije que no tenía y me metieron a la fuerza a la parte de atrás y me llevaron a dar una vuelta y empezaron a decir «vamos a la casa» y fueron hasta ahí".