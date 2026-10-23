Falleció a los 90 años "Cacho" Galé, referente de la radio santafesina

Falleció este viernes Roberto Dellamonica, conocido popularmente como “Cacho” Galé, uno de los locutores históricos de radio LT9

Falleció este viernes Roberto Dellamonica, conocido popularmente como “Cacho” Galé, uno de los locutores históricos de radio LT9 y de los más importantes de la radiofonía santafesina. “Cacho” comenzó a trabajar en LT9 en 1959 y desde entonces construyó su trayectoria profesional que lo convirtió en una voz reconocida de los medios santafesinos.

También fue animador en diferentes espectáculos en la ciudad de Santa Fe, presentando a las principales orquestas o conjuntos musicales de la década del 60 y 70.

Entre los espacios radiales que marcaron su carrera se encuentra “Piedra Libre”, “Cartuchos y Anzuelos” y “Un Cacho de noche”, que lo mantuvo en las noches de LT9 durante los últimos años.

Protagonista de la Campaña del Juguete

“Cacho” también fue uno actores principales a la tradicional Campaña del Juguete de LT9, que formó parte de la historia de la radio centenaria, la primera licencia oficial del interior del país.

Santafesino ilustre

En 2004 Cacho fue declarado Santafesino Ilustre y en 2024 recibió un nuevo reconocimiento del Concejo Municipal de Santa Fe, junto a otros destacados locutores de Santa Fe.

La voz de Cacho Galé formó parte de la vida cotidiana de miles de oyentes y con su fallecimiento se apaga uno de los referentes históricos de la radiofonía santafesina.