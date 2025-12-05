Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión comenzó oficialmente sus vacaciones con balance positivo y decisiones por delante

El plantel de Unión tuvo el último día de trabajo en el predio y entró en vacaciones hasta el 2 de enero. Fin de ciclo para varios y definiones en lo inmediato

5 de diciembre 2025 · 11:57hs
El plantel de Unión completó este viernes por la mañana su última práctica de la semana en el predio y, tras el trabajo liviano dispuesto por el cuerpo técnico de Leonardo Madelón, quedó formalmente de vacaciones. La jornada transcurrió en absoluta tranquilidad, con ejercicios suaves y un clima distendido.

Propio de un grupo que cumplió el objetivo principal del año: asegurar la permanencia. Más allá de la satisfacción por haber cerrado la temporada con la meta cumplida, quedó flotando el gusto amargo de la eliminación en los playoffs del Clausura, donde el equipo dejó escapar una oportunidad dorada.

Sin embargo, considerando lo realizado durante la primera parte del año —en especial la campaña que permitió escapar de la zona roja—, el balance final muestra más luces que sombras.

Unión entrenamiento

Lo que viene para Unión

El regreso a las actividades ya tiene fecha: la pretemporada comenzará el 2 de enero, nuevamente en el predio Casa Unión, donde se pondrá en marcha un nuevo ciclo y con chances de luego trasladarse a otra ciudad (ver aparte).

Mientras los jugadores disfrutan del descanso, ahora empieza el trabajo más intenso para la dirigencia y el cuerpo técnico. Será el momento de definir quiénes continuarán en el proyecto, quiénes no seguirán y qué nombres deberán incorporarse. Varios futbolistas dieron por cumplido su ciclo y difícilmente regresen, mientras otros finalizan contrato y aguardan definiciones.

Unión vacaciones pretemporada
