Familiares de José Francioni marcharon hasta Tribunales por falta de respuestas, a casi un mes de su desaparición

La mamá de José Francioni contó que no le brindan novedades del caso y amenazó con un corte en la Ruta 168 si no le dan datos de la investigación

Sobre su desaparición, precisó: "La última vez que lo vieron a José fue en la puerta de la casa en Almonacid 3612, en Pompeya Norte, el jueves 15 de junio, desde ese día no sabemos más nada. Dicen que miraron las cámaras y donde no se ve que él sale del lugar donde vive. No pudo salir sin vehículo porque tiene tres cuadras linderas que son las únicas que salen para la avenida".

Ningún vecino se comunicó aún para brindar algún tipo de dato sobre su paradero. "Con mi familia lo buscamos por todos lados, por donde salía a caminar, por todos lados. José jamás se ausentaba, salía y volvía siempre, no se quedaba nunca en ningún lado y más sino tenía la medicación, se fue con la de mañana nada más, toma cinco pastillas por día".

"Si no tenemos respuesta al mediodía volveremos a cortar a la tarde (la Ruta 168) como lo hicimos hace 15 días, para que alguien se ocupe del caso porque somos la familia y queremos saber qué le pasó. No quiero que sea un desaparecido más y ya está, dónde está la igualdad de género, porque es varón no lo buscan. No es así, es un ser humano, una persona y necesito que lo encuentren como mamá. Ya va a ser un mes mañana y no tenemos una respuesta, no puede ser", cerró.

Francioni es oriundo de Santa Fe, tiene tez morena, ojos negros, cabellos negros, cortos y lacios, 1,75 metros de estatura y contextura robusta. Padece una discapacidad mental y epilepsia.

