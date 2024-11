Farmacéuticos de Santa Fe ratificaron que no se aplicará el comercio de remedios de venta libre en góndolas

Profundizando en su postura, los farmacéuticos afirmaron que "los medicamentos de “venta libre” no son inocuos, presentan contraindicaciones, interacciones con otros fármacos y alimentos, y la posibilidad de generar reacciones no deseadas. Al no requerir receta médica previa, la consulta del paciente al farmacéutico respecto de estos medicamentos es esencial ya que, si bien la condición de venta libre no necesita intervención médica, sí necesita intervención y asesoramiento profesional del farmacéutico para proteger la salud del paciente antes de su uso".

remedios.jpg Imagen ilustrativa web

Remedios solo en farmacias

En la provincia de Santa Fe los medicamentos se dispensan solo en farmacias y esto se mantendrá. A propósito de esto, el Colegio a nivel provincial postuló: "Nuestra posición desde el Colegio de Farmacéuticos ha sido siempre bregar por “el medicamento sólo en farmacias”, independientemente de su condición de venta".

Sobre esto, agregaron: "Un medicamento, por más que sea de venta libre, no tiene que ser un producto de acceso masivo. Los medicamentos tienen acciones terapéuticas y, sobre todo, efectos secundarios. Si lo que se busca es vender más ya se hubiera adoptado la medida de ofrecer en góndola los medicamentos. Estamos cuidando la salud del cliente".

"Estimula la automedicación"

También consideraron que la medida del Gobierno "estimula la automedicación, dado que si se coloca un producto en góndola va a transformarse en algo de consumo masivo. Esto apareja posibles peligros para el consumo desmedido y automedicado, como ejemplo de esto si te tomás una tira de paracetamol lo más seguro es que termines en el hospital con problemas renales graves. Por esto, los medicamentos están regulados en todos los países, incluido Estados Unidos".

Además y junto a la Federación Farmacéutica de la República Argentina (Fefara), rechazaron "toda posibilidad de considerar al medicamento como mercancía". Y concluyeron: "La farmacia es un modelo de eficacia sanitaria".