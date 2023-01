Faurie: "Brasil es un socio estratégico que no podemos perder ni discontinuar"

"Tenemos que darle toda la atención a nuestra relación bilateral con Brasil. Una pena que en estos tres años que pasaron no hayamos estado trabajando activamente en nuestro comercio, integración física y en una cantidad de proyectos que tienen que continuar con indiferencia de quiénes estén al mando dentro de Brasil. Es un socio estratégico que no podemos perder ni discontinuar", comenzó remarcando Faurie.

Destacó que Brasil ahora tiene un "desafío extraordinario", Lula llega por tercer vez al poder pero en condiciones completamente diferentes respecto a la primera década del 2000. El comercio, la situación económica internacional, los augurios de un 2023 recesivo a nivel mundial le ponen "limitaciones" a la capacidad que tendrá el país para recrear lo que el mandatario promocionó mucho durante su campaña electoral, "la vuelta de la felicidad". Recordó: "Lula tuvo en sus dos mandatos previos, particularmente en el primero, todo un trabajo de distribución de recursos que Brasil tenía fruto de su crecimiento económico que incorporaron sectores muy significativos al conjunto de los brasileños que podían consumir, participar de ese Estado de bienestar. Hoy esa situación ya no es tan fácil, además tiene un país claramente dividido". Esta división también se ve reflejada en el Congreso, donde anticipó que habrá muchas dificultades para conseguir los acuerdos necesarios para las leyes o transformaciones que Lula quiera producir.

lula da silva asume presidente brasil 1 de enero de 2023.jpg

Reconoció que entre los resultados del mandato de Bolsonaro se destaca lo económico, que beneficia a la presidencia de Lula. "Esta búsqueda de tener apoyos ha llevado a una alianza conformada por Lula demasiado diversa, fuerzas políticas o representantes de opinión que son realmente contradictorias entre sí. El pasar de un gabinete de 23 ministros a 37 empieza a no ser un dato alentador porque está mostrando que la idea de la contención del gasto no estaría como prioridad. Es imprescindible porque sino no lograría gobernar, pero al mismo tiempo pasa una imagen que se empezó a reflejar por ahora muy incipientemente, no tiene todavía ningún peso estructural en una bolsa que se asustó, un dólar que empezó a subir", señaló.

jorge faurie 2.jpg El santafesino excanciller de la Nación, Jorge Faurie.

El excanciller, resaltó: "Es imprescindible que Argentina tenga política exterior que pase por encima de las ideologías y tenga en claro cuáles son los intereses del país. Argentina es un país que está aislado, prácticamente cortado del mundo. Necesita de manera imprescindible a la región y nuestra región empieza en el Mercosur. Esto de que América latina está revolucionándose hacia la izquierda no es así, porque el presidente de Chile ha hecho un manejo de economía de una absoluta prolijidad en los números, Colombia hace lo mismo, inclusive Perú que va y viene y cambia permanentemente sus jefes de Estado mantiene líneas económicas muy consolidadas, es lo que nosotros no sabemos hacer porque vivimos cambiando permanentemente".

Jorge Faurie expresó sin dudar los intereses que tiene para este año electoral: "Estoy muy interesado en poder tener algún rol de participación en la política santafesina, me encantaría poder estar en alguna de las listas que se van a poder presentar, sobre todo a nivel legislativo y de diputados. Me interesa porque creo que Santa Fe adolece en este momento, como muchas otras provincias argentinas, del error del que estamos hablando, el estar ausente del mundo. Santa Fe tiene 18 puertos que son la boca de entrada y salida de la Argentina exportadora y eso es lo que sostiene la economía nacional. La provincia tiene una mirada como si el mundo fuera algo ajeno y lejano. Tiene que ser una de las provincias angulares de lo que es la política económica exportadora del país. Creo que en eso con mi experiencia puedo hacer un aporte".

