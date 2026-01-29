Festram suspendió el paro de 72 horas tras una nueva oferta salarial

Festram había anunciado un paro de 72 horas con movilización y cortes de ruta, pero lo dejaron sin efecto, ante una propuesta mejoradora por parte de los representantes paritarios de los Intendentes

La Federación de Trabajadores Municipales (Festram) anunció este miércoles la suspensión del plan de lucha que había sido confirmado luego del fracaso de las audiencias paritarias en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe.

“ Ante un nuevo ofrecimiento de los representantes paritarios de los intendentes, se suspenden las medidas de fuerza ”, comunicó la federación a través de sus redes sociales. De esta manera, quedó sin efecto el paro por 72 horas previsto para este jueves, viernes y lunes, que incluía además movilizaciones y cortes de ruta en distintos puntos de la provincia.

Según informó Festram, la nueva propuesta salarial contempla una suma adicional del 2,6%, que se suma al 3,8% ofrecido originalmente, además del pago retroactivo del proporcional del aguinaldo. El acuerdo fue considerado como un gesto de avance en la negociación y permitió desactivar las medidas de fuerza.

En el mismo comunicado, la federación confirmó que el 19 de febrero comenzará la paritaria salarial 2026, instancia clave para definir la recomposición de los salarios de los trabajadores municipales y comunales.

Si bien aún restan conocerse detalles sobre la forma y los plazos de pago por parte de intendentes y presidentes comunales, desde el gremio destacaron la apertura al diálogo como un paso positivo. La suspensión del plan de lucha evita, al menos por el momento, la paralización de servicios en la mayoría de las localidades de la provincia de Santa Fe.