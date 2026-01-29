Uno Santa Fe | Santa Fe | Festram

Festram suspendió el paro de 72 horas tras una nueva oferta salarial

Festram había anunciado un paro de 72 horas con movilización y cortes de ruta, pero lo dejaron sin efecto, ante una propuesta mejoradora por parte de los representantes paritarios de los Intendentes

Ante un nuevo ofrecimiento

Ante un nuevo ofrecimiento, Festram suspendió las medidas de fuerza

La Federación de Trabajadores Municipales (Festram) anunció este miércoles la suspensión del plan de lucha que había sido confirmado luego del fracaso de las audiencias paritarias en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe.

Ante un nuevo ofrecimiento de los representantes paritarios de los intendentes, se suspenden las medidas de fuerza”, comunicó la federación a través de sus redes sociales. De esta manera, quedó sin efecto el paro por 72 horas previsto para este jueves, viernes y lunes, que incluía además movilizaciones y cortes de ruta en distintos puntos de la provincia.

Según informó Festram, la nueva propuesta salarial contempla una suma adicional del 2,6%, que se suma al 3,8% ofrecido originalmente, además del pago retroactivo del proporcional del aguinaldo. El acuerdo fue considerado como un gesto de avance en la negociación y permitió desactivar las medidas de fuerza.

En el mismo comunicado, la federación confirmó que el 19 de febrero comenzará la paritaria salarial 2026, instancia clave para definir la recomposición de los salarios de los trabajadores municipales y comunales.

Si bien aún restan conocerse detalles sobre la forma y los plazos de pago por parte de intendentes y presidentes comunales, desde el gremio destacaron la apertura al diálogo como un paso positivo. La suspensión del plan de lucha evita, al menos por el momento, la paralización de servicios en la mayoría de las localidades de la provincia de Santa Fe.

El bono de los $70.000 para jubilados ya es una moneda: la inflación se comió más de la mitad de su valor

San Lorenzo busca hacerse fuerte ante Independiente de Oliva

Cronograma de pago de haberes de enero para trabajadores estatales

El bono de los $70.000 para jubilados ya es una moneda: la inflación se comió más de la mitad de su valor

San Lorenzo busca hacerse fuerte ante Independiente de Oliva

Cronograma de pago de haberes de enero para trabajadores estatales

Por qué Caramelo Martínez se va a Sarmiento y no volvió a Unión

Ola de calor y consumo eléctrico: el pico de demanda en Santa Fe ya no es nocturno

Por qué Caramelo Martínez se va a Sarmiento y no volvió a Unión

Comienzan las actividades oficiales de los nadadores del Maratón

Chapu Cantero peleará por el título Fedelatín supergallo AMB en Buenos Aires

Destacaron la importancia del cuidado del medio ambiente en la Maratón Santa Fe-Coronda

Punta del Este será escenario de una maratón de aguas abiertas

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

