Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Fin de semana largo: en Santa Fe hubo un 75 % de ocupación hotelera

Así lo indicó Came, entidad que remarcó que fue aún más alta en nuestra ciudad. Además casi 1,7 millón de turistas se movieron dentro del país, un 21 % más de turismo que el año pasado

25 de noviembre 2025 · 07:23hs
La ciudad capital volvió a posicionarse como una opción elegida en el mapa del turismo regional.

gentileza

La ciudad capital volvió a posicionarse como una opción elegida en el mapa del turismo regional.

Un exhaustivo relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) durante el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional permitió establecer un aumento del 21 por ciento de turistas que viajaron alrededor de la Argentina en relación a igual fecha del calendario correspondiente al año pasado. El buen clima general ayudó al incremento del turismo y la sumatoria de cuatro días para fomentar el turismo. Es por ello que la estadía promedio también subió a 2,3 noches, es decir un 15 por ciento más que 2024. En la provincia de Santa Fe hubo un 75 por ciento de ocupación hotelera, con picos del 90 por ciento el sábado y permanencia promedio de tres noches.

festival santa fe
La ciudad capital volvió a posicionarse como una opción elegida en el mapa del turismo regional.

La ciudad capital volvió a posicionarse como una opción elegida en el mapa del turismo regional.

Los datos resultan muy alentadores. Sin embargo, a la hora de definir un perfil del turista argentino promedio se impuso la austeridad: el gasto diario fue de 91 mil pesos, registrando una leva caída en relación al año pasado.

El informe de Came hecho por el finde XL que produjo el 20 de Noviembre indicó que se movieron por el país, 1.694.000 turistas. Este más del 20 por ciento relevado se explica por la combinación de un clima templado, una agenda nacional muy activa y el formato de cuatro días, que amplió las posibilidades de viaje.

• LEER MÁS: Turismo en Santa Fe: balance positivo y alta demanda en hoteles por el feriado de la Soberanía Nacional

En total, los turistas desembolsaron $355.789 millones el fin de semana, lo que implica un aumento del 34 % real frente a los $196.233 millones gastados en 2024; sosteniendo el consumo básico en gastronomía, alojamiento y transporte.

Los destinos más buscados del fin de semana largo

Los destinos con mayor movimiento fueron Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y las ciudades termales de Entre Ríos, que alcanzaron ocupaciones muy altas. También se destacaron Bariloche, Salta, Tucumán y los corredores serranos bonaerenses como Tandil. En la Patagonia, sobresalieron El Calafate, El Chaltén, y Puerto Madryn.

En lo que va del año se celebraron siete fines de semana largos, en los que viajaron 11.964.940 turistas por el país. Estas escapadas representaron un movimiento económico estimado de 2.722.208 millones de pesos, lo que equivale a 1.944 millones de dólares.

"El impacto de estos feriados fue significativo no sólo por la cantidad de personas movilizadas, sino también por su efecto dinamizador sobre las economías regionales, beneficiando a miles de pymes vinculadas con la actividad turística", apuntó el informe empresarial.

Según un informe del Instituto de Economía (Ineco) de la Universidad Argentina de la Empresa (Uade), una familia tipo (dos adultos, dos menores) necesita 1.156.988 pesos para realizar una escapada, monto equivalente al 74 por ciento del salario medio. La proporción casi no varió respecto del año pasado, lo que indica que el poder adquisitivo turístico se mantuvo estable.

Turismo para todos los bolsillos

El estudio muestra diferencias marcadas entre destinos. Mientras viajar a Gualeguaychú implica poco más de un tercio de un sueldo (535.735 pesos), hacerlo a Cariló demanda casi cuatro veces ese nivel de ingreso (2.019.121 pesos). En el medio se ubican localidades como Mar del Plata (942.959 pesos), Villa Gesell (976.092 pesos), Pinamar (1.316.559 pesos) o la localidad entrerriana de Colón (685.955 pesos), que combinan cierta masividad con una oferta de hospedajes más amplia y, por lo tanto, con mayor margen para buscar precios. La brecha no se explica por el transporte, sino por el costo de alojamiento, que concentra los mayores saltos de valores entre una ciudad y otra.

Aerolíneas Argentinas y Flybondi operaron con altísimos niveles de ocupación, llegando en algunos tramos al 97 por ciento, lo que marcó uno de los fines de semana con más movimiento aéreo del año. Las rutas aéreas más demandadas fueron Bariloche, Ushuaia, El Calafate, Puerto Iguazú, Mendoza, Salta, Neuquén, Córdoba, Comodoro Rivadavia, Tucumán, Trelew y Jujuy.

El Black Friday de Paraguay coincidió con el feriado argentino y provocó un movimiento extraordinario en el cruce Posadas-Encarnación y hubo colas kilométricas desde la madrugada del jueves. Además, por el feriado del Día de la Conciencia Negra en Brasil, celebrado el 20 de noviembre, miles de brasileros cruzaron a Misiones por los pasos fronterizos, impulsando la ocupación en Puerto Iguazú hasta niveles cercanos al 90 por ciento.

Plataformas como Booking, Airbnb y Alohar registraron un aumento del 35 por ciento en las búsquedas de escapadas cortas dentro de la Argentina en comparación con otros fines de semana del año. La tendencia mostró un fuerte interés por viajes de último momento, especialmente hacia destinos cercanos y de naturaleza.

El informe de Came, desmenuza provincia por provincia el impacto turístico del pasado fin de semana largo. En el capítulo "Santa Fe" hubo una importante afluencia de turistas, impulsada por una agenda de eventos diversa y masiva en todo el territorio provincial.

• LEER MÁS: Fin de semana récord en la costa santafesina: las cabañas alcanzaron el 100% de ocupación

Santa Fe Came Día de la Soberanía Nacional
Noticias relacionadas
Alerta en Santa Fe por caída en la vacunación: Hay poca percepción del riesgo de parte de los adultos

Alerta en Santa Fe por caída en la vacunación: "Hay poca percepción del riesgo de parte de los adultos"

Radiografía de los bienes y servicios de Santa Fe: las revelaciones y la polarización que desnuda el producto bruto de la provincia

Radiografía de los bienes y servicios de Santa Fe: las revelaciones y la polarización que desnuda el producto bruto de la provincia

Dengue. Son 22 los barrios donde se encontró la presencia del vector transmisor.

Dengue en Santa Fe: aumentó la presencia del mosquito transmisor en 22 barrios de la ciudad

fentanilo contaminado: familiares de victimas iran a la camara de diputados de santa fe

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas irán a la Cámara de Diputados de Santa Fe

Lo último

Cáncer de piel: ya está disponible la vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo

Cáncer de piel: ya está disponible la vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo

Gran expectativa por la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Gran expectativa por la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Colón, con un récord que nadie pudo igualar en el fútbol argentino

Colón, con un récord que nadie pudo igualar en el fútbol argentino

Último Momento
Cáncer de piel: ya está disponible la vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo

Cáncer de piel: ya está disponible la vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo

Gran expectativa por la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Gran expectativa por la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Colón, con un récord que nadie pudo igualar en el fútbol argentino

Colón, con un récord que nadie pudo igualar en el fútbol argentino

Emitieron un alerta tras la circulación de viajeros con sarampión que incluye a Santa Fe: qué debe tenerse en cuenta

Emitieron un alerta tras la circulación de viajeros con sarampión que incluye a Santa Fe: qué debe tenerse en cuenta

Vargas salió lesionado y en Unión se encendieron las alarmas

Vargas salió lesionado y en Unión se encendieron las alarmas

Ovación
A cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona

A cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona

Almagro A y Sanjustino empiezan a definir al campeón del Prefederal

Almagro A y Sanjustino empiezan a definir al campeón del Prefederal

La Liga Santafesina conoce sus representantes para la Copa Federación

La Liga Santafesina conoce sus representantes para la Copa Federación

El Paso se consagró campeón de la Copa Santa Fe de golf

El Paso se consagró campeón de la Copa Santa Fe de golf

Gran expectativa por la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Gran expectativa por la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Policiales
La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"