Fin de semana largo y balotaje: cómo deben excusarse por la no emisión del voto quienes estén de viaje

Dado que la fecha del balotaje presidencial fijada para este domingo 19 de noviembre se encuentra en pleno fin de semana largo producto del feriado del día lunes 20, las autoridades de la Cámara Nacional Electoral advierten por la necesidad de excusarse por la no emisión del voto de aquellos que estén de viaje y no puedan asistir a las urnas.

La fecha de conmemoración del Día de la Soberanía Nacional permitirá a miles de santafesinos y argentinos poder aprovechar para tomarse unos días de esparcimiento fuera de sus hogares, aunque esto conllevaría la posibilidad de que no puedan asistir a votar el día de los comicios. En este caso, para evitar una sanción económica se deberá excusarse por la no emisión del voto. La pregunta que surge a partir de esto es cómo y dónde realizar este trámite.

En este caso, UNO dialogó con la Secretaria Electoral Nacional por Santa Fe, Magdalena Gutiérrez, quien a propósito de esto informó: "Quienes puedan votar pueden ingresar al sitio web de la Cámara Nacional Electoral (CNE), en la sección "Infractores", donde podrán justificarse de manera online. También se puede hacer de manera presencial en la Secretaría Electoral o en las defensorías del pueblo que colaboran en esta tarea con nosotros".

Además, al hablar sobre el plazo estipulado para excusarse la referente santafesina en los comicios nacionales postuló: "Desde las elecciones tendrán 60 días para justificar la no emisión del voto. En caso de no poder justificar la no emisión del voto se puede pagar la multa y en ese caso ya salir del registro de infractores".

Según manifestó la Dirección Nacional Electoral, en las elecciones generales participó el 77,6% del padrón, lo que significó el segundo nivel más bajo desde el retorno de la democracia en 1983. También había sido bajo el presentismo en las PASO, cuando sólo votó 70,4% de la población habilitada.

