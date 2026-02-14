Música, muestras de arte y paseos para este fin de semana largo en la ciudad de Santa Fe

Diferentes alternativas culturales gratuitas que podrán disfrutarse durante este finde XXL en la capital provincial

Las distintas alternativas para disfrutar en la ciudad este fin de semana largo

La Municipalidad de Santa Fe ofrece diferentes actividades gratuitas para disfrutar la ciudad en lo que será un fin de semana enmarcado por los carnavales , festividades populares caracterizadas por desfiles, disfraces, máscaras, baile y música.

También se podrán visitar diferentes ferias de artesanos locales y de la economía popular. La agenda completa se puede consultar en el siguiente enlace: https://agenda.santafeciudad.gov.ar/

Noches de corsos y carnavales

Durante los fines de semana de febrero y en diferentes barrios, se celebrarán los “Carnabarriales”. Se trata de una actividad organizada por el Movimiento de Organizaciones Murgueras del Oeste (MOMO) con el apoyo de la Municipalidad y el Gobierno Provincial. Este año serán 5 fechas que recorrerán las calles de distintos barrios de la ciudad.

Cada encuentro comenzará a las 20, y el acceso será libre y gratuito. Este domingo 15 será el turno de barrio San Lorenzo, el lunes 16, continuarán en barrio Cabal, el sábado 21, los mismos se llevarán a cabo en los barrios Varadero Sarsotti y Centenario, y por último, el sábado 28, culminarán en Alto Verde.

Ferias de artesanos y emprendedores de la economía social

Sábado 14

Feria de Artesanos Paseo Boulevard, de 17:30 a 21:30, Boulevard y Pedro Vittori.

Feria de Artesanos, Paseo Constituyentes, de 17:30 a 21:30, 4 de Enero y Junín.

Domingo 15

Feria de emprendedores Anticuarios, Paseo Costanera, de 10 a 19, Almirante Brown y Ricardo Aldao.

Feria de Artesanos Incuba, Paseo Constituyentes, de 16 a 22 , 4 de Enero y Junín.

Feria de Artesanos, Paseo de la Laguna, Costanera Oeste, de 16:30 a 21:30, Almirante Brown 6300.

Feria de Artesanos Sol Costero, Costanera Oeste, de 16:30 a 21:30, Almirante Brown, entre Pedro de Vega y Ricardo Aldao.

Feria de Artesanos, Parque Federal, de 17:00 a 21:30, Pedro Vittori y Regis Martínez.

Feria en el Paseo de las Tres Culturas, de 18:00 a 21:30, 3 de febrero y Entre Ríos.

Teatros y muestras vigentes en museos

Teatro Municipal 1° de Mayo

-Muestra “Capas del tiempo – 120 años del Teatro Municipal”.

Puede visitarse de martes a sábado, de 9 a 13 y de 17 a 20, y los domingos, de 17 a 20, en la Sala Franze del Teatro Municipal 1° de Mayo (San Martín 2020). Estará vigente hasta el 28 de febrero de 2026.

Museo Municipal Sor Josefa Díaz y Clucellas

-“Salón a la carta”

El Museo Municipal de Artes Visuales Sor Josefa Díaz y Clucellas (San Martín 2068), presenta “Salón a la carta”, propuesta gratuita que tendrá lugar los días jueves y viernes hasta el 15 de febrero inclusive, de lunes a viernes de 10 a 12 y de 17 a 19, y los sábados, domingos y feriados de 17 a 20.

El Equipo de Educación del Museo Sor Josefa invita a recorrer el Salón Anual Nacional 2025 a través de una propuesta auto-guiada. La actividad incluye cuatro guías temáticas y un plano didáctico que reúnen obras de 23 artistas de todo el país.

-“La luna fue testigo de mi nacimiento pero guardará el secreto de mis muertes”

La muestra puede visitarse de miércoles a sábados de 9:30 a 12:30 y de 17 a 20 y los domingos y feriados de 17 a 20, la misma se exhibirá hasta el domingo 15 de febrero.

Casa Museo César López Claro

-”Muestra patrimonial Aquí nos vemos”

En el marco del 35° Aniversario la Casa Museo César López Claro (Piedras 7352), exhibe la muestra patrimonial “Aquí nos vemos, conversaciones con María y César”, la muestra puede visitarse de lunes a viernes de 9 a 12, hasta el 20 de febrero de 2026.

Centro Experimental del Color

-“Secretos a la vista de todos

La muestra “Secretos a la vista de todos: Diálogo entre Paulina Scheitlin y el acervo de Fotogalería Municipal” puede visitarse en el Centro Experimental del Color, (Estación Belgrano, ala oeste). El acceso es libre y gratuito y estará vigente hasta el 15 de marzo de miércoles a viernes de 9 a 13, y miércoles a domingos y feriados de 17 a 20.

Fotogalería Municipal

-Muestra “Todo y nada”

La muestra puede visitarse de 8 a 20 en Primera Junta 2451, con entrada libre y gratuita. La misma estará vigente hasta el 20 de febrero.

Museo de la Constitución Nacional

Muestra permanente. Horarios: martes a viernes, de 8:30 a 12:30 y de 16 a 20; sábados y domingos, de 16 a 20.

Museo de la Manzana Jesuítica

-“Obras restauradas en el Santuario”

En el Santuario Nuestra Señora de los Milagros (San Martín 1588), se realizan visitas mediadas a cargo de la profesora Raquel Garigliano.

Visitas guiadas: viernes a las 9, 10:30, 16:30 y 18; los sábados a las 16:30 y 18. Horarios de apertura: miércoles a sábados, de 9 a 12:30 y de 15:30 a 19.

Para más información, enviar un correo a [email protected] o dirigirse a San Martín 1540.