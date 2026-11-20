Con la participación del sector privado y los vecinos, el cuerpo legislativo local lanza un programa integral de articulación público-privada para colaborar con acciones concretas durante la emergencia hídrica y acompañar la reconstrucción de los hogares que resulten afectados. Ya se sumaron 6 empresas de construcción de la ciudad.

Frente a la recurrencia de fenómenos climáticos extremos como "El Niño" y el aumento del caudal de los ríos Paraná y Salado, el Concejo Municipal de Santa Fe presentó el Programa Integral de Resiliencia Hídrica y Articulación Público-Privada "Santa Fe Solidaria ante la Crecida". La iniciativa institucionaliza una red de cooperación entre el Estado local, el sector empresarial —con foco en el rubro de la construcción— y las vecinales, bajo un esquema transparente de Responsabilidad Social Empresaria (RSE).

La propuesta parte de una premisa clara: la gestión del riesgo hídrico no es solo una tarea del Estado, sino un compromiso comunitario. Por ello, establece mecanismos concretos para actuar antes, durante y después de la emergencia, garantizando insumos de contención y acceso bonificado a materiales básicos para el retorno seguro de las familias evacuadas.

Al respecto, el presidente del Concejo Municipal, Sergio "Checho" Basile, destacó el espíritu preventivo de la medida: "Santa Fe tiene una historia marcada por su relación con el río, y esa experiencia nos enseñó que la mejor herramienta frente a la emergencia es la anticipación. Con 'Santa Fe Solidaria ante la Crecida' buscamos transformar la enorme solidaridad de los santafesinos en un sistema organizado, transparente y eficiente".

Basile también subrayó el valor de sumar al entramado productivo local: "El cuidado de la ciudad es una responsabilidad compartida. Por eso convocamos a los corralones, a las empresas, a los colegios profesionales y a las vecinales a trabajar codo a codo, tanto en el acopio preventivo como en el regreso digno de cada familia a su hogar".

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Tres etapas para una respuesta integral

El programa se organiza en tres ejes de acción que respetan estrictamente las competencias de cada área del Estado:

Prevención y Acopio Inicial (Antes de la crecida): El Concejo destinó una partida presupuestaria específica para adquirir un stock inicial de bolsas de arpillera o polipropileno tejido aptas para contención hídrica. En paralelo, firmó un acta compromiso con los corralones de materiales que adhieren a la iniciativa. Hasta el momento se sumaron Santa Fe Materiales, Germat, Arenat, Materiales del Litoral, Corralón del Puerto y Arenera Puerto, los cuales funcionarán como nodos de acopio descentralizados —evitando costos de traslado innecesarios— y aportarán metros cúbicos de arena en donación, recibiendo el sello de reconocimiento institucional "Empresa Comprometida con Santa Fe". Respuesta Activa y Expansión Solidaria (Durante la crecida): Se abrirá un registro voluntario para que industrias, comercios y entidades financieras aporten fondos directos destinados a comprar más bolsas, arena o financiar fletes hacia los puntos críticos. Además, junto a vecinales, clubes de barrio y voluntarios, se organizarán jornadas de llenado comunitario ("Bancos de Arena") en zonas estratégicas, siguiendo siempre las directivas técnicas del Comité de Gestión de Riesgos. "Vuelta a Casa" y Reconstrucción Temprana (Post-crecida): Cuando el agua baja, comienzan los daños edilicios por humedad, socavamiento y filtraciones. Para esta etapa se crea el Kit de Recuperación Habitacional, compuesto por cemento (Portland), cal hidráulica, arena fina, hidrófugo, membranas básicas y lavandina o desinfectantes industriales. Los corralones adheridos ofrecerán estos kits a costo mayorista o con bonificaciones porcentuales, canalizados mediante un sistema de vouchers auditados.

Gobernanza, transparencia y herramientas comunitarias

Para evitar superposiciones, el Concejo Municipal —en articulación con el Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia— es quien impulsa la convocatoria empresarial, firma los convenios de RSE y audita las donaciones. Una vez consolidado el stock de insumos y la red de corralones, el Concejo eleva formalmente el inventario disponible al Ejecutivo Municipal y al Comité de Gestión de Riesgos. Y juntos deciden, con criterio técnico, cuándo, dónde y cómo se despliegan las bolsas y la arena, y validan el padrón de familias beneficiarias del "Kit Vuelta a Casa".

Matías Schmuth, subsecretario de Comercio del Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia, destacó la solidaridad del sector empresarial pese al contexto económico, la caída de márgenes y de ventas; en línea con lo que nos pide nuestro ministro Gustavo Puccini de estar cerca de los sectores, esta vez les pedimos solidaridad y respondieron de inmediato, ninguno dijo que no, y eso hay que valorarlo. Agradecemos el compromiso de las seis firmas que participan hasta el momento, y esperamos que se sumen más”.

Por su parte, el coordinador de gabinete de la Municipalidad de Santa Fe, Víctor Hadad, afirmó que “es un orgullo y un honor acompañar esta firma junto al Concejo Municipal, el Gobierno provincial y el sector privado, pensando en la Santa Fe más vulnerable que hoy lo necesita”. Respecto al destino de los materiales, aseguró que “tanto el Municipio como la Provincia y las áreas hídricas conocen con precisión los puntos críticos según el nivel del río y determinarán técnicamente los lugares más adecuados para colocarlos".

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En representación de las empresas del rubro de la construcción que firmaron el acuerdo habló Sabrina Laino de Santa Fe Materiales. Destacó el entusiasmo de las firmas por participar de esta convocatoria porque “creemos que el sector público y el privado deben articularse para dar una respuesta concreta y beneficiosa a los vecinos de la ciudad ante esta situación. El acuerdo contempla aportar arena para puntos estratégicos de Santa Fe, además de ofrecer promociones y descuentos especiales para los vecinos que resulten afectados, ya que las empresas que formamos parte asumimos no sólo un compromiso comercial, sino también una responsabilidad social con la comunidad, y es muy gratificante sumar esfuerzos junto a otras firmas e instituciones"

Más aportes

El programa incorpora también tres aportes clave para fortalecer el control ciudadano y el acompañamiento territorial:

Pasaporte de Donación Trazable: Un registro público digital en la web del Concejo detallará qué corralón donó cada metro cúbico de arena y en qué barrio se utilizó, garantizando transparencia absoluta y prestigio institucional.

Cuadrillas de Asesoramiento Técnico: Se convocará a los Colegios de Arquitectos, Ingenieros y Maestros Mayores de Obras de Santa Fe para asesorar gratuitamente a las familias en el secado de paredes, la revisión de instalaciones eléctricas húmedas y el uso eficiente del kit.

Banco de Herramientas Comunitario: El Ejecutivo, corralones y ferreterías adheridas prestarán en comodato carretillas, palas anchas, baldes y fratachos a las vecinales durante los 30 días posteriores a la bajante.

"No alcanza con contener el agua; también tenemos que estar presentes el día después, cuando cada familia vuelve a abrir la puerta de su casa y necesita reconstruir lo que se dañó", concluyó Checho Basile.