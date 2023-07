Florito: "El Municipio abandonó a la Casa de Francisco"

La diputada provincial, Betina Florito, visitó la Casa de Francisco. Una asociación civil ubicada en calle Mitre 3495 de la ciudad de Santo Tomé. Allí no solo se le da contención a jóvenes con alguna vulnerabilidad o jóvenes madres solteras, sino también se les enseñan distintos oficios, de manera gratuita para que puedan tener una salida laboral. “Nos encontramos con la ausencia del estado municipal quien dejó de prestarle el servicio de profesores y talleristas. Por lo que no están pudiendo realizar los talleres. Nos comprometimos a abordar esa problemática y gestionar una pronta solución”. manifestó Florito que estuvo acompañada por los precandidatos a concejales de su espacio, Sergio Palacín, Alejandro Lenci y Maria Ester López y el dirigente Rodolfo Dominguez.

“Hoy cuando vemos un altísimo porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan porque no tienen los medios o las posibilidades, es inadmisible que la Municipalidad haya dejado de acompañar a la Casa de Francisco. Un lugar adonde esos jóvenes pueden encontrar un rumbo y un futuro laboral y contención para no ingresar al mundo de las adicciones”, se quejó la precandidata a diputada provincial en la lista que encabeza Dionisio Scarpín para las elecciones del próximo domingo 16 de julio dentro del frente Unidos para Cambiar Santa Fe y que lleva como precandidata a gobernadora a Carolina Losada.