Frigoríficos de Santa Fe hablan de "parche electoral" e incertidumbre por un congelamiento de exportaciones

Figroríficos de la provincia indican que hasta ahora no recibieron ninguna notificación por parte del Gobierno. Las negociaciones en Buenos Aires le pusieron un freno al congelamiento de exportaciones de carne.

Finalmente, el Gobierno resolvió ponerle un freno a la decisión de suspender las exportaciones de carne por 15 días. La medida fue tomada a la espera de poder arribar a un acuerdo de precios con los consorcios frigoríficos, según confiaron fuentes del Ministerio de Economía. A su vez, adelantaron que si no se llega a un monto consensuado no habrá permisos para vender fuera del país.

Frigoríficos de Santa Fe afirmaron a este medio que hasta ahora no recibieron ninguna notificación por parte del Gobierno. De acuerdo a fuentes oficiales, la medida se había tomado "a la espera de un acuerdo de precios con el consorcio de frigoríficos”, a fin de no resentir el precio de los cortes en el mercado interno.

Embed SANTA FE | Paralización de ventas, falta de precios y aumentos abruptos: lo que dejó la devaluación pos-Paso en Santa Fe https://t.co/0d07aYVqDA — UNO Santa Fe (@unosantafe) August 15, 2023

A propósito de esto, desde la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe postularon: "No caben dudas de que hay un faltante real en la ganadería argentina, en algún momento tenía que llegar el bache, el mercado de la carne es muy transparente, oferta y demanda, no hay especulación, no se puede especular en el campo".

“Sin acuerdo, no habrá permisos de exportación”, remarcaron las fuentes en alusión a la negociación entre la industria frigorífica y el gobierno nacional.

La actual etapa del acuerdo de precios del Gobierno con las empresas exportadoras de carne vacuna, nucleadas en las cámaras ABC, Unica y Fifra, los supermercados e hipermercados de las cámaras ASU, CAS y FASA y carnicerías adheridas concluye este martes.

"Estas medidas son parches electorales de los que nos hemos cansado de ver en el último tiempo", dijo el consultado con referencia a un nuevo acuerdo de precios.

"Es impensable pensar que un acuerdo de precios va a solucionar el problema madre de una cadena muy resentida. La devaluación fue un sinceramiento del tipo de cambio oficial que entiendo obedeció a las expectativas del Fondo Monetario", destacó.

Y definió: "Esto producirá mayor incertidumbre y ya casi no hay margen para maniobrar en materia de precios. Llevábamos atrasado el precio en un grado importante en los ùltimos meses y lo que sucedió simplemente fue un sinceramiento".