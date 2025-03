"Fue un milagro", el crudo relato de la familia que perdió todo en el incendio de su vivienda en Bº Las Flores

“Me despertó mi hijo diciendo `papá hay humo´, el de 23 años que tiene hemiplejia. Cuando yo salgo la puerta del comedor ya estaba incendiada, que me guió por lo me dijo el bombero, que fue un corte eléctrico”, dijo.

“Agradezco no tener rejas porque sino no hubiéramos podido salir con vida”, sostuvo. “Yo estoy agradecido gracias a que mis hijos estén bien y que no tengo que lamentar ninguna pérdida”, agregó.

Miguel agradeció la colaboración de los santafesinos e indicó que están a la espera de la inspección de Vivienda para saber si la casa está en condiciones de seguir siendo habitada.

Cómo ayudar a la familia de barrio Las Flores

Gracias a la solidaridad en redes sociales, durante este domingo, muchas donaciones fueron recibidas. Quienes deseen ayudar, pueden transferir a sandrav77 (Sandra Ramona Vargas, cuenta de Mercado Pago) o comunicarse al 3425554403.