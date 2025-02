Investigan el origen del incendio en galpones del puerto: bomberos pudieron controlar el fuego en una hora

incendio culzoni 4 ok}.jpg

"A las 6:15 el 911 dio el aviso de que en uno de los galpones del puerto se estaba gestando un proceso combustivo. Cuando llegó la dotación de Bomberos identificaron que el siniestro se generaba en un galpón de la empresa Culzoni que se dedidacaba a la manufactura de losetas atérmicas", indicó.

Combate del fuego

El referente del cuerpo afirmó que "en primera instancia hubo una gran carga de fuego y gran emanación de humo, por lo que se convocó al camión cisterna que permitió realizar un ataque combinado por la entrada principal, lo que facilitó controlar rapidamente el proceso combustivo". Sobre esto destacó: "Gracias a esa técnica se pudo controlar en aproximadamente una hora el incendio y su propagación".

incendio culzoni 4.jfif

En total, informaron que las tareas de Bomberos en el lugar, incluyendo enfriamiento y remoción, duraron unas tres horas, pero el control del incendio en si demoró entre 40 y 60 minutos. Sobre las causas y origen del incendio, Moratiel informó que "está en etapa investigativa, el grupo de peritos convocado por esta dependencia está haciendo todas las averiguaciones".

En los galpones donde se producen las losetas atérmicas había gran cantidad de plásticos y pallets de madera para acopiar la mercadería. "No se comprometió gravemente la estructura, debido a que fue rapidamente controlado por la dotación", informaron desde Bomberos.

Pérdidas por el incendio

En cuanto a los elementos perdidos por el fuego, los más importantes son tres robots que se quemaron en un 100%. "Cada uno de ellos tuvo un costo de 1.500.000 de dólares, por lo que las pérdidas para las empresas son importantes".

"Se trata de cuatro galpones unidos donde están los robots junto con las máquinas y los productos que deberían de haber sido entregado en los próximos días", explicó sobre el lugar donde se originó el fuego que provocó una importante columna de humo que se vio desde diferentes lugares de la ciudad.

La estructura de estos depósitos quedó seriamente dañada por las llamas, y un humo acre todavía persiste en la zona del Puerto, aún después de haberse apagado.

La empresa local que cuenta con 48 años de trayectoria sufre con esto un golpe importante pero por suerte no hubo que lamentar víctimas: "Si bien tenemos sereno, no le pasó nada", afirmó el empresario. Y en cuanto al origen del fuego dijo: "Aún no sabemos, lo dirán los peritajes".