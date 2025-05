Fuerte reclamo de los estudiantes del instituto Almirante Brown por el estado del edificio

“La situación edilicia es insostenible. Las condiciones en las que cursamos son absolutamente insalubres: sin agua, con baños en pésimo estado y presencia de ratas . A pesar de haber presentado notas, juntado firmas y realizado múltiples reclamos, no obtenemos respuestas concretas”, indicaron desde el Centro de Estudiantes.

Fernanda Gutiérrez, su presidenta, dijo: “No se aguanta más la situación edilicia, el estado de abandono es total. Presentamos notas, juntamos firmas, pero no hay respuestas concretas. Cursamos en condiciones insalubres: sin agua, sin baños en condiciones y hasta ratas”.

A su vez, Daniela Leiva, consejera académica por Rebelión, agregó: “Acá el estudiantado se cansó de esperar respuestas. Todo está funcionando mal y no es responsabilidad de la comunidad educativa. El Brown siempre es noticia por el abandono de los gobiernos en materia presupuestaria, pero esto no lo vi nunca en mi vida. Parece un edificio abandonado. No alcanzan los parches, queremos ya a las autoridades gubernamentales acá, enviando lo que deben enviar y garantizándonos cursar en condiciones dignas. El edificio propio está en construcción, aunque poco nos han informado al respecto. Por eso es el hartazgo y el cansancio. Invitamos a toda la comunidad en general a acompañarnos”.

A mediados del años pasado, el gobierno provincial presentó el nuevo proyecto arquitectónico para el edificio del Instituto Superior N°8 “Almirante Brown”, que estará emplazado en la esquina de Castellanos y Güemes, de la ciudad de Santa Fe.

El nuevo proyecto, que ya está en plena construcción desde hace algunos meses, prevé la construcción de un edificio de 4 pisos, distinto de la obra proyectada anteriormente, y licitada en julio de 2023, que constaba de 12 pisos, lo que resultó normativamente inviable, por no cumplir con el Código de Habitabilidad. Por tal motivo, no había factibilidad para obtener el Permiso de Edificación en primer término y la posterior habilitación municipal.