Fuertes críticas de la Sociedad Rural de Santa Fe a las medidas anunciadas en la reunión de la Mesa de Enlace

Bahillo dijo que la crítica situación del agro por la sequía "no amerita especulaciones políticas"

"Solo nos devuelven menos del 2% los 2.700 millones de dólares que vía retenciones nos sacaron a los productores santafesinos el año pasado (cifra estimada solo para los productores santafesinos)" manifestaron desde la Sociedad Rural santafesino.

La entidad también criticó que no se les devuelve el diferencial de tipo de cambio que es de casi 100 por cada dólar, ni las quitas por la manipulación de los precios para determinar los derechos de exportación.

Debido a lo señalado anteriormente, desde la Sociedad Rural hicieron puntuales pedidos a las esferas municipales, provinciales y nacionales. A la provincia exigieron que el gobernador Omar Perotti tome un discurso público "claro y sistemático" en defensa de la producción primaria de Santa Fe, y que "ese cambio de discurso se traduzca en medidas concretas para elevar al Gobierno Nacional".

"Como primera medida, debe explicarle a los santafesinos como las retenciones han empobrecido a toda la economía de Santa Fe" señalaron.

En cuanto a los "reclamos específicos", son los siguientes:

-Que todos los productores Santafesinos sean registrados automáticamente en Emergencia agropecuaria.

-Que se simplifique al máximo solicitud de Desastre.

-Condonación del Impuesto Inmobiliario rural y Patentes. (2022 y 2023)

-Que la ayuda provincial anunciada recientemente "se multiplique por 10".

También pidieron que el gobernador Omar Perotti "instrumente a la brevedad, la condonación de la Tasa Vial e Hídrica (años 2021, 2022 y 2023) en cada uno de los Municipios y Comunas de la provincia".

"Que el municipio que no quiera ser solidario con el productor de su distrito, sepa que el Gobierno provincial le suspenderá toda ayuda, adelanto de coparticipación, refinanciación de deudas con la EPE y otras empresas del Estado y subsidios de parte de la provincia. Que los partidos políticos que tienen presidentes comunales (FdT, Radicalismo, Socialismo, PRO) le pidan en forma pública a sus intendentes que eximan del pago a sus productores" continúa el texto.

También solicitaron la "intervención provincial de la Comuna de Villa Saralegui por corrupción, falta de transparencia y violencia física instalada desde hace varios años. Solo de esta forma se dará una señal clara desde el gobierno santafesino en defensa de los productores".

"Solicitamos que en 10 días la Secretaria de Municipios y Comunas informe el estado de acceso a información pública de cada uno de los 365 Municipios y Comunas de la provincia. Según nuestro relevamiento más del 80% de ellos no cumplen con las condiciones mínimas de transparencia que establecen leyes provinciales y sobre todo la ley nacional y los pactos internacionales. Sin rendir cuentas públicas, no se pueden cobrar tasas ni contribuciones" concluye ese apartado.

A nivel nacional reclaman que desde la gobernación y los legisladores reclamen, entre otros items, la condonación del pago de Impuestos a las Ganancia y devolución de anticipos del año 2022, un solo tipo de cambio libre y quita de retenciones.

"Esto no se arregla con una lluvia"

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti habló también tras el encuentro y valoró que “como provincia podamos reunir en una mesa a todas las entidades de la producción con el gobierno provincial, y los legisladores nacionales. El objetivo fue generar un nivel de información sobre lo actuado en la sequía, lo que significa en la provincia y las consecuencias que se van a trasladar en los próximos tiempos”.

“Esto no se arregla con una lluvia, una lluvia ayuda a mejorar una coyuntura, pero hay mucho daño hecho, un daño realmente importante en el sector agrícola. Significa una caída al cierre del año 2022 en la provincia de un 10 por ciento de un sector que expresa el 20 por ciento del producto bruto santafesino”, explicó.

En ese marco, el gobernador destacó que “esto habla a las claras del impacto en la actividad, en lo que no se va a poder juntar, lo que nadie va a poder vender porque no está. Sin dudas eso es difícil de cubrir, pero sí tenemos que hacer los esfuerzos, como bien se dijo y se coincidió en la reunión, de que no tenemos que perder ni producción ni productores. Ese es el esfuerzo con recursos propios y recursos de Nación”.

“Hay acciones de urgencia y acciones en las que hay que coordinar los esfuerzos como para tener en la provincia una ley de emergencia que deje de lado el concepto tradicional de la emergencia de la vieja ley, para incorporar acciones preventivas frente a los fenómenos de inundaciones o de sequías producto de los cambios climáticos. También que se generen los incentivos para que se realicen obras e incorporación de tecnología previo a cualquier fenómeno y, de producirse, poder estar asistiéndolos de la mejor manera con un fondo propio, con recursos propios en la provincia”, agregó Perotti.

“Lo deseable es que exista un cambio también en la ley nacional, pero la provincia, con la base tan importante en su producción agrícola, agroindustrial y agroalimentaria, necesita tener una herramienta propia para acompañar a todos sus productores”, finalizó el gobernador.

