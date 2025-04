Granata cruzó fuerte al oficialismo por la reforma constitucional: "Ya la tienen escrita y la quieren sacar como sea"

“El sábado santo me llamó Bastia a la tarde. De último término me convocaron, yo no podía asistir por un tema familiar por lo que le pasé el teléfono de Daniel Machado que también es convencional constituyente y entiendo que se reunían este jueves”, relató Granata por el contacto reciente que mantuvo con el oficialismo.

La legisladora sostuvo que hubo “una confusión” respecto a esa reunión. “Ellos decían que no se querían reunir con otro convencional de tu espacio, tiene que ser con vos que sos la cabeza, entonces cabe la duda de si era personal o era institucional”, planteó.

"Ya tienen escrita la constitución"

Con tono crítico, aseguró que el diálogo con su espacio político quedó descartado: “No se va a dar nuestra reunión porque ya está todo cocinado, ya la tienen escrita a la constitución. Nosotros vamos a ir a imponer nuestra posición y a no hacérsela tan fácil, pero son unos siniestros y ya tienen la constitución escrita y armada. Hasta tienen al jurista que se la hizo”.

amalia granata pullaro losada.jpg

Granata también cuestionó los tiempos elegidos para llevar adelante la reforma: “Lo harán en julio porque la gente va a estar de vacaciones con todo el lío de los chicos y no le dan tiempo a las instituciones para que vengan a hablar con nosotros y volcar sus inquietudes dentro de la constitución. Son siniestros”.

Fecha de la Convención Constituyente

En ese sentido, ponderó otra fecha: “La fecha adecuada sería marzo o abril del año que viene, para que le dé tiempo a la gente y a las instituciones para hablar y plasmar sus necesidades en la constitución. La constitución no es de la política ni de Pullaro, es del pueblo. La quiere hacer a las apuradas como hace todo a propósito, para que la gente no pueda participar”.

Granata advirtió que el oficialismo no cuenta con los votos necesarios para avanzar sin consensos: “Ellos tampoco tienen mayoría absoluta y van a necesitarla. Por lo menos nos van a tener que escuchar y no les va a quedar otra”.

Además, se refirió al objetivo político detrás de la convocatoria a la reunión: “Esta reunión es para que Pullaro se haga el dialoguista, se saca la foto para decir ‘vieron que yo dialogo’. Mentira, le importa un bledo, la quieren sacar en julio y ya la tienen escrita, es un mentiroso y un hipócrita”.

Por último, criticó el accionar institucional del gobernador: “Pullaro no se maneja en forma democrática, no respeta a las instituciones, no respeta a los legisladores, no respeta a la democracia. No es un monarca, es un gobernador, tiene que respetarnos y no nos respeta, nos pasa todo el tiempo por encima”.

Y concluyó con una sentencia sobre una eventual reelección: “No puede ser reelecto porque él juró por una constitución, con los números que obtuvo en la última elección que siga soñando con la reelección”.