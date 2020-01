Guía del paciente internado

REGLAMENTO DE INTERNACIÓN DE PACIENTES

1. El paciente o persona responsable del mismo deberá prestar su conformidad firmando la documentación de ingreso a la institución como así también el presente reglamento, la información sobre derechos y deberes del paciente y las sugerencias por riesgos de caídas.

2. En los casos en que corresponda, la institución requerirá un depósito al ingreso del paciente. El importe se determinará en relación con la atención médica prevista y de acuerdo a la cobertura médica que posea, según aranceles respectivos.

3. Hasta el momento en que el Sanatorio Médico Quirúrgico Santa Fe S.A no reciba la autorización de la internación, gestionada y enviada por vía informática por entidad financiadora o que deba ser diligenciada por el paciente o su responsable y cuando el alcance de la autorización no cubra la totalidad de la prestación realizada, los gastos correrán a cargo del paciente.

4. En todas las modalidades de internación deberá abonarse el Sellado Provincial Ley Nº 12818 (Arte de Curar) y el valor del estampillado del Registro Civil (caso de nacido vivo).

5. Estarán siempre a cargo del paciente: (a) el derecho a la habitación individual (sólo adultos), salvo autorización expresa de cobertura y estará sujeto a disponibilidad del día de la internación; (b) todo gasto considerado como extra (pensión de acompañante, fichas televisor); (c) toda prestación asistencial no reconocida por la cobertura del paciente, (d) toda prestación asistencial que siendo reconocida por la obra social/prepaga, no fuera abonada y (e) plus de honorarios médicos por atención en habitación privada en caso de que corresponda.

6. El Sanatorio se reserva el derecho de cambiar al paciente de habitación cuando el personal responsable lo considere necesario y en caso de emergencia sin familiar presente (con aviso previo).

7. El paciente deberá liberar la habitación con la indicación de alta médica y la entrega de la Epicrisis por el médico tratante. En caso de permanecer en la habitación con posterioridad al alta, los gastos correrán a su cargo. Deberá gestionar el alta administrativa.

8. Es responsabilidad de los pacientes, su acompañante y visitas el uso responsable de las instalaciones del Sanatorio como asimismo el cuidado de sus pertenencias. Encontrarán a disposición dispenser de alcohol en gel en los pasillos y en las habitaciones para su higiene de manos. En el caso de olvido de pertenencias al alta, las mismas serán guardadas por 15 días en la institución luego de lo cual serán descartadas o donadas.

9. La institución cuenta con un servicio de vigilancia para la seguridad interna, el que podrá efectuar los controles que estime pertinentes a los efectos de proteger personas y bienes.

10. El acompañante y los visitantes no podrán permanecer en los pasillos de circulación general, escalera y sectores próximos a las oficinas de internación. Recomendamos que la permanencia de niños en las instalaciones sea breve.

11. El uso de televisores, radios y celulares debe realizarse con volumen moderado y siempre que la salud del paciente de la cama contigua así lo permita. Está prohibido fumar. Se permite el ingreso de sillones y/o reposeras de acuerdo a procedimiento interno.

12. En caso de inconvenientes puede entrar en contacto con Supervisión de Enfermería las 24 hs. Todo el personal del sanatorio está a disposición para escucharlo y colaborar en las situaciones que se lo requieran. También tienen a disposición el libro de sugerencias en la Unidad de Atención al Usuario o puede realizarlo vía mail a sugerencias@gruposantafe.com.ar. En las oportunidades en que sea requerido, deberán dejar en Unidad de Atención al Usuario, la encuesta de calidad.

13. Horarios de Alimentación: Desayuno 8: 00 hs. – Almuerzo: 12:00 hs. – Merienda: 16:00 hs. – Cena: 20:00 hs. La dieta está sujeta a las indicaciones médicas.

14. La institución fomenta el contacto prolongado con la familia, pero debido al número limitado de habitaciones y el alto volumen de usuarios se establecen horarios de visitas fijos para las diferentes unidades. Para el caso de internación en Unidad de Cuidados Comunes el horario de visita es todos los días de 17 a 20 hs. Fuera del horario de visita el paciente debe permanecer acompañado de un responsable. Para internaciones en unidades críticas la información será brindada por estos servicios.

15. La institución dispone de un área de reflexión y contactos de las principales religiones que permite satisfacer las necesidades espirituales de los pacientes y sus familiares.

16. El Sanatorio Santa Fe avala y controla que la actitud que asuma nuestro personal sea conforme lo determina el Código de Ética.

17. En caso de precisar copia de la historia clínica, la misma deberá ser solicitada en Admisión del Sanatorio Santa Fe al momento del alta, debiendo abonar el costo establecido.

Estimado paciente o familiar a cargo: Le solicitamos lea atentamente este documento que enuncia la política de calidad, el reglamento de internación y los derechos y deberes de los usuarios en el marco de lo establecido por la Ley Nº 26.529, que nuestra institución avala, respeta y controla.

DERECHOS DEL PACIENTE

Tener información oportuna y comprensible de su estado de salud;

Recibir un trato digno, respetando su privacidad;

Ser llamado por su nombre y atendido con amabilidad;

Recibir una atención de salud de calidad y segura, según protocolos establecidos;

Ser informado de los costos de su atención de salud;

No ser grabado ni fotografiado con fines de difusión sin su permiso;

Que su información médica no se entregue a personas no relacionadas con su atención;

Aceptar o rechazar cualquier tratamiento y pedir el alta voluntaria;

Recibir compañía, visitas y asistencia espiritual;

Consultar o reclamar respecto de la atención de salud recibida;

A ser incluido en estudios de investigación científica sólo si se lo autoriza;

Donde sea pertinente se cuente con señalética y facilitadores en lengua originaria;

Que el personal de salud porte una identificación;

Inscribir el nacimiento de su hijo en el lugar de su residencia (de acuerdo a lo que determine el Registro Civil de la Provincia de Santa Fe);

Que su médico le entregue un informe de la atención recibida durante su hospitalización.

DEBERES DEL PACIENTE

Entregar información veraz acerca de su enfermedad, identidad, dirección y condiciones filiatorias;

Conocer y cumplir el reglamento interno y reguardar su información médica;

Cuidar las instalaciones y equipamiento del recinto;

Tratar respetuosamente al personal de salud;

Informarse acerca de los horarios de atención y formas de pago de los adicionales que requiera su internación (Sellados Provinciales, Estampillado Registros Civil, Coseguros de Obras Sociales, Diferencial por servicio de Habitación Individual, Trabajo de Parto, Honorarios médicos);

Informarse acerca de los procedimientos de reclamo.

PREVENCIÓN DE CAÍDAS Y CONSEJOS PARA PACIENTES Y SUS FAMILIARES:

Acompañar al paciente en todo momento, incluso cuando va al baño;

Mantener la habitación ordenada;

Mantener la luz del baño encendida durante la noche;

Pedir información de las recomendaciones a seguir ante actividades que pueda realizar el paciente;

Pedir ayuda cuando lo necesiten al personal del sanatorio;

Usar calzado adecuado, antideslizante y cerrado;

Informar a la enfermera sobre cualquier cambio en el comportamiento, mareos, visión borrosa, debilidad o cualquier otro síntoma;

No deben abandonar la habitación sin comprobar previamente que los laterales de las camas o cunas estén elevados. Cuando sea necesario realizarle al paciente una técnica que requiera que sea transportado fuera de la cama/cuna, deberán permanecer a su lado. Avisar al personal del sanatorio cuando la visita ha finalizado.

En caso de detectar riesgo de caída en un paciente, se realizarán las siguientes acciones:

Identificación del paciente con una pulsera amarilla;

Identificación del paciente con logo al pie de la cama/cuna.