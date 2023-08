"Guille" Cantero se desligó del ataque a tiros contra el casino: "Ni siquiera sé si se maneja plata"

La semana pasada se llevó a cabo el noveno juicio en contra de Guille Cantero, líder de Los Monos. “No participo de ninguna banda”, dijo la semana pasada el preso con la condena más alta de la historia santafesina, al hablar del atentado extorsivo al casino City Center en el que murió un apostador en enero de 2020. El condenado se desligó de los delitos que le endilgan: "No tuve la intención y nunca se me ocurriría prender fuego al casino más importante de la Argentina. Si hago eso estoy loco de la cabeza”.

Los otros acusados son el mecánico Carlos Damián ”Toro” Escobar, Maximiliano “Cachete” Díaz, Otniel De León Almonte, alias “Dominicano”, y Rodrigo Ortigala. De todos ellos Cantero hizo alguna referencia durante la declaración que guió con sus preguntas el defensor público Gonzalo Armas. Los fiscales declinaron de interrogarlo. El uso de la palabra de Guille se produjo en un momento intermedio del juicio, cuando los fiscales habían terminado de presentar la prueba y comenzaba el turno de las defensas, antes de la instancia de alegatos que comenzó el viernes con la exposición final de los fiscales.

Guille cantero guillermo los monos narcotrafico rosario juicio 1.jpg Ariel Máximo Cantero, conocido como Guille Cantero, el líder de la banda "Los Monos" procesada por narcotráfico en Rosario. Google

“Le pido cinco minutos que me pongo nervioso”, arrancó Guille su exposición de doce minutos, centrada en plantear que —desde su punto de vista— no se ofreció prueba de su intervención en el crimen del Casino. “Les quiero decir unas palabras a los señores jueces. Lo primero es que yo no formo parte de ninguna asociación ilícita. No le mando a cobrar a nadie ni a nadie le hago cosas ilícitas. Tampoco me hace falta mandar a matar a nadie”, enfatizó.

Acto seguido se remontó al primer juicio a la banda de Los Monos, iniciado en noviembre de 2017. En ese proceso fue condenado junto a 18 personas, entre ellas policías, por integrar una asociación ilícita dedicada a vender drogas y cometer delitos violentos. Dirigiéndose al actual juez Fernández Bussy, por entonces uno de los fiscales del caso, indicó: “Una vez yo estuve en un juicio con usted como fiscal y usted mismo vio con la prueba que me condenaron. Yo considero que me condenaron injustamente. Pero ahora lo que quiero decir es que yo no participo de ninguna banda”. Luego abrió el juego a responder preguntas de las partes.

Ocho condenas

Guille Cantero lleva diez años preso. En junio de 2013, a los 26 años, se entregó en la oficina de la disuelta División Judiciales de la Jefatura al saber que lo buscaban por el crimen de Martín “Fantasma” Paz, aún no esclarecido. Desde entonces acumuló ocho condenas por tenencia de arma, asociación ilícita, homicidio, secuestro extorsivo, amenazas telefónicas a un juez, balaceras a objetivos judiciales y varias causas de narcotráfico. Suma una pena total de 96 años y 8 meses de prisión. De unificarse no podrá superar los 50 años, el máximo que puede cumplir una persona detenida.

Quizás ese escenario, en el que un año o diez más de condena no modifican su horizonte, explica por qué Guille pasó de litigar con un equipo de penalistas particulares a optar por la defensa pública. Además de un cambio de actitud en las audiencias. Del desafiante e irónico “contrato sicarios para tirar tiros a jueces” que lanzó en agosto de 2021, cuando recién arrancaba el juicio por las balaceras a magistrados, pasó hacer uso de la palabra en este juicio con una formalidad contrastante y asistencia atenta a las audiencias.

Tiros al balcón

El 11 de enero de 2020, el gerente del Banco Nación de Las Parejas fumaba un cigarrillo en un balcón del City Center. Cerca de las 22.30 pasaron dos personas en moto por calle Moreno al 6400 y dispararon al menos seis tiros. Un balazo impactó en el cráneo de Enrique Encino, quien murió al cabo de unas horas. Según la investigación fiscal, el plan inicial de una banda dirigida por Cantero era provocar un incendio en el estacionamiento del casino, pero los soldaditos elegidos para la tarea fueron detenidos y el ataque extorsivo tomó la forma de una clásica balacera.

Eso es lo que se detectó en escuchas que forman parte de la prueba en juicio. A dos días del asesinato fue detenido Maximiliano “Cachete Díaz”, un colaborador de Los Monos a quien le habían intervenido dos teléfonos. Por esos días se habían constatado comunicaciones de Cachete con Toro Escobar en las que hacían menciones al casino y la organización del ataque. Sobre Cachete pesa un pedido de 34 años de condena por su participación en el homicidio y en una saga de extorsiones.

Tres días después del arresto de Díaz en Mitre y Pellegrini, un vecino de la zona entregó a la Justicia un celular destruido que había encontrado en ese lugar y que resultó ser de Cachete. Los mensajes allí hallados desnudaron una red de complicidades judiciales con el juego clandestino que derivaron en la detención de dos fiscales.

“A Díaz lo conozco del jardín. Vive a tres cuadras de mi casa, lo conozco de toda la vida. Es como un primo”, dijo Guille sobre su cercanía con Cachete, de quien conoce además “a sus hermanos, al padre, a todos. Son todos gente buena que trabaja. Nunca vi que tuvieran algún problema con la gente, siempre vi que trabajaban”.

A Guille lo acusan como instigador del atentado al City Center porque días antes tuvo una charla en la que Cachete le decía que iría al casino. A lo que Cantero respondió: “Sí, sí, fijate bien. La hacemos bien, a ver si nos dan algo bien piola”. En sus alegatos de apertura en el juicio el defensor Armas planteó que en ese diálogo Cachete comentó que iría al casino con amigos como apostador. Y que, sobre esa prueba, Guille no estaría acusado si en lugar de llamarse Cantero se llamara García. “Capaz que justo algún amigo o pariente de él pasó y me dio de hablar con Díaz”, especuló Guille sobre aquella charla telefónica.

Un pobre chico

Cantero también habló sobre su vínculo con Damián “Toro” Escobar, un mecánico que en julio pasado fue condenado a prisión perpetua por instigar desde prisión el homicidio del albañil David Amarilla, pareja de su ex novia, para hacerla sufrir. Un caso que se encuadró como un femicidio transversal. Es además quien apareció caricaturizado como un toro junto a un mono, que sería Guille. y un pollo, que para la Fiscalía alude al preso Leandro “Pollo” Vinardi, en la bandera gigante que desplegó la hinchada de Newell’s durante el homenaje a Maxi Rodríguez hace dos meses.

“Lo conocí en 2008 en la cárcel de Coronda”, dijo Guille ante una pregunta del abogado de Escobar. “¿Quiere que le diga algo más específico de su vida? Para mí siempre fue un chico pobre, sin recursos, la familia no lo iba a ver, siempre sufrió esa clases de cosas. Son cosas personales, pero es lo que recuerdo de Escobar de la época en que lo conozco”, añadió. Los fiscales pidieron para Escobar 20 años de prisión como partícipe primario del crimen de Encino y por una tentativa de extorsión.

Cantero dijo que recién conoció en las audiencias de este juicio a los otros dos acusados. Son Otniel De León Almonte, alias Dominicano, sobre quien pesa un pedido de 26 años de cárcel como uno de los tiradores, y Rodrigo Ortigala, quien era cercano al empresario narco Esteban Alvarado y luego declaró en su contra en un juicio. Para él piden un año y seis meses de prisión por la supuesta participación secundaria en un intento de extorsión. Cantero sí dijo conocer a la hermana de Ortigala, Mariana, quien sobrevivió a 35 balazos en abril de 2020.

Distancia

“Concretamente, ¿usted tenía planificado incendiar el subsuelo del casino?”, le preguntó a Guille el defensor Armas. “No tuve la intención y nunca se me ocurriría”, contestó, y a continuación negó conocer a las autoridades de la casa de juegos: “Nunca fui al casino. Ni siquiera sé si se maneja plata del casino, cómo se compran las fichas, si es con tarjeta, tampoco sé nada de eso”. Comentó que sí suelen ir su tía, unos amigos y su hija mayor de 18 años.

Respecto de una causa conexa en la que se juzgó a una asociación ilícita por regentear una red de salas de juego ilegales en la provincia, Guille tomó distancia. Del empresario Leonardo Peiti, quien obtuvo una condena reducida a 3 años de cárcel por dirigir esa actividad, dijo: “No le conozco ni siquiera la cara. Sé que era el dueño de unos casinos ilegales pero no entendí mucho”. Del ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, condenado a 3 años por proteger el juego ilegal y quien declaró como testigo en este juicio, indicó: “Es el fiscal que intervino. No sé si hizo alguna denuncia”.

“Yo en este juicio estoy por un homicidio. Pero nunca vi nada de un homicidio. Lo único que vi fueron cosas de casinos clandestinos, de extorsiones, y de lo que el mono le decía a la pantera, cosas así que nunca la entendí. Lo que menos hice fue escuchar cosas del casino, ni siquiera entendí el juicio cómo sería”, cerró Guille, quien aclaró que ese no es su apodo sino el nombre que eligió para él su padrino. Y negó que le digan "Milhouse", "Loco", "Roberto" o "Tarta", como aluden a él en distintas escuchas judiciales.

El noveno juicio a Guille Cantero continuará este martes con los alegatos de las defensas. Y se presume que la semana que viene el tribunal podría dar a conocer el veredicto.

