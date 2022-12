En la oportunidad, Schmüth destacó el compromiso del intendente Emilio Jatón en modificar de manera positiva esta ordenanza que está a punto de cumplir una década desde su sanción. “Los números que indican cómo se resuelve un trámite de habilitación muestran que un 40% se rechaza y eso no significa que no se abre un negocio sino que se hace sin su correspondiente habilitación. Los problemas que llevan a la no habilitación son cuestiones formales, de planos o de final de obra, que terminan siendo un compromiso para el emprendedor que ni siquiera es el dueño del inmueble”, detalló el secretario.