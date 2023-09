Contó que por el coronavirus hay pacientes internados y algunos con respirador. Sostuvo que esta pasó a ser una "enfermedad respiratoria estacional de forma ambulatoria, sin mayores síntomas". Aunque, hay casos que son más complejos, que son padecidos por personas con factores de riesgo. Y añadió: "Hubo muy buena vacunación, tuvimos 92% de personas con esquema completos. Hoy las vacunas están disponibles en todos lados, pero esto es como la gripe, que debe colocarse el refuerzo anual, pero no es mucha la gente que se está acercando".

plantas cannabis Inta Monte Vera.jpg Plantación provincial en el Inta de Monte Vera Inta Monte Vera

Por otro lado, reveló el importante lanzamiento en materia cannábica que van a realizar este lunes: "Hicimos un relevamiento de cómo estaba la educación sobre cannabis en los grupos médicos y a partir de ahí detectamos gente con interés o consultas, por lo que se inició un programa de capacitación de 13 encuentros. A partir de estos, se determinaron los lugares de la provincia donde se puede generar los consultorios ambulatorios para la red pública de atención en Santa Fe en cannabis medicinal. Van a estar disposición del público en general, podrán sacar su turno y ahí se van a poder sacar dudas o preguntas que tengan. Incluso, podrán inscribirse en el Reprocann. También se podrán hacer consultas virtualmente con los equipos del Ministerio de Salud. Es el primer modelo que se instala en una red de efectores públicos en el país. Viene a poner luz sobre algo que tenía mucha oscuridad".

En la ciudad de Santa Fe, habrá consultorios cannábicos en Cemafé y en Centro de Salud San Martín de Porres. Además, habrá en Reconquista, San Javier, Santo Tomé, Venado Tuerto, Villa Cañás, Santa Clara de Saguier, Rafaela, Pueblo Esther, Funes, Casilda, Villa Gobernador Gálvez, Alvear, Las Parejas, Rosario, Pujato, Baigorria y Acebal.

droguerías medicamentos precios insumos medicos.jpg Luego de las Paso y la devaluación aseguran que los aumentos de los insumos médicos se posicionaron en un 50%.

La titular del ministerio se refirió también a cómo está el stock de artículos y equipamiento médicos en sanatorios y hospitales: "En el sistema público no está faltando nada, están todos los insumos. El problema no es la falta de insumos, sino el precio, entonces desde el sector privado se está denunciando de algún modo el inconveniente de adquirirlos a los precios que están ahora, o en algunos casos que subsanamos, es que un proveedor los tiene, pero no te lo quiere entregar porque no conoce el precio de referencia. Todo esto excede a la salud, tiene que ver con la devaluación y los temas macroeconómicos. Algunos de los precios de los insumos se duplicaron y algunos aumentaron más del 100%".

Escuchá la entrevista completa acá: