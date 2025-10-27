Uno Santa Fe | Santa Fe | Costanera Este

Habrá cortes y desvíos de tránsito en la zona de la Costanera Este por trabajos de bacheo

A partir del lunes 27 a las 9, se realizarán tareas de bacheo en la Rotonda de la Mujer. Las obras demandarán tres días de trabajo e implicarán cortes de circulación y desvíos

27 de octubre 2025 · 07:53hs
Comienza un operativo de reparación integral del pavimento asfáltico en la Rotonda de la Mujer

gentileza

Comienza un operativo de reparación integral del pavimento asfáltico en la Rotonda de la Mujer

La Municipalidad de Santa Fe inició un operativo de reparación integral del pavimento asfáltico en la Rotonda de la Mujer, la cual permite el acceso y egreso al Puente Colgante. Los trabajos están a cargo de la Dirección General de Mantenimiento Vial. El objetivo es mejorar la transitabilidad y prolongar la vida útil del pavimento en una zona donde se detectaron deformaciones por ahuellamiento localizado.

trabajos rotonda de la mujer costanera
Comienza un operativo de reparación integral del pavimento asfáltico en la Rotonda de la Mujer

Comienza un operativo de reparación integral del pavimento asfáltico en la Rotonda de la Mujer

La intervención comprende una superficie estimada de 202,5 m2, aunque puede ajustarse según las condiciones del terreno y el perfilado de la pendiente transversal. Las tareas demandarán entre dos y tres jornadas completas de trabajo.

El bacheo integral sobre pavimento asfáltico en la Rotonda de la Mujer incluye las siguientes etapas: fresado y remoción del concreto existente; imprimación del área con emulsión de riego de liga; colocación de concreto asfáltico en caliente; compactación del material con rodillo liso; sellado de juntas y grietas con emulsión asfáltica; y limpieza final del área intervenida.

Con estas acciones, la Municipalidad continúa avanzando en el plan de mantenimiento y mejora de la red vial urbana, priorizando los puntos de mayor circulación vehicular y de importancia estratégica para la movilidad santafesina.

zona obra rotonda mujer santa fe
Comienza un operativo de reparación integral del pavimento asfáltico en la Rotonda de la Mujer

Comienza un operativo de reparación integral del pavimento asfáltico en la Rotonda de la Mujer

Cortes y desvíos

Durante la intervención, se implementarán cortes de circulación en distintos sectores:

Rotonda de la Mujer, en sentido este-oeste (hacia Costanera Oeste y el centro).

Puente Colgante, sentido único hacia el este.

Acceso al Puente Colgante desde Costanera Este: solo se permitirá el giro a la izquierda hacia Ruta Nacional N°168.

Acceso a colectora Laureano Maradona: habilitado únicamente para giro a la derecha hacia Ciudad Universitaria.

En cuanto al transporte público, la línea 13 (vuelta) no podrá circular hacia Santa Fe por la Rotonda, por lo que no llegará hasta Ciudad Universitaria. La empresa dispondrá un sistema de trasbordo gratuito en el ingreso a Alto Verde (Yacht Club), donde los pasajeros con destino a la universidad deberán esperar la unidad que se dirige hacia el centro.

Respecto a los vehículos particulares, la circulación hacia Ciudad Universitaria se realizará de forma alternativa, utilizando la calzada contraria en sentido este-oeste. Se recomienda a quienes se dirijan al Predio UNL-ATE, Escuela Secundaria UNL, Ciudad Universitaria, CCT Conicet, Ceride o B° El Pozo, planificar los traslados con antelación y seguir las indicaciones de la cartelería dispuesta por el municipio.

Los desvíos propuestos priorizan mantener el flujo vehicular y evitar congestiones, sugiriendo el uso de Ruta Nacional N°168, Viaducto Oroño, colectora Laureano Maradona y aliviador B° El Pozo/Walmart, según el punto de origen o destino.

La Municipalidad solicita circular con precaución, respetar la señalización y las indicaciones del personal de tránsito durante los días que duren las obras.

• LEER MÁS: Millonaria inversión para bacheo en el macrocentro: dónde se realizarán los trabajos

Costanera Este cortes bacheo
Noticias relacionadas
#ModoVacuna: conocé dónde te podés vacunar contra la gripe y la neumonía esta semana

#ModoVacuna: continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad

comienzo de semana con un lunes soleado y algo fresco en la ciudad de santa fe

Comienzo de semana con un lunes soleado y algo fresco en la ciudad de Santa Fe

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

Distritos Diputados 

En la ciudad, La Libertad Avanza ganó 24 de los 32 circuitos electorales y Fuerza Patria obtuvo los otros ocho

Lo último

Milei agradeció a Scott Bessent tras la elección y destacó la asistencia económica de Estados Unidos

Milei agradeció a Scott Bessent tras la elección y destacó la asistencia económica de Estados Unidos

Mayoraz celebró el apoyo a La Libertad Avanza: Milei puede tener un mandato tranquilo

Mayoraz celebró el apoyo a La Libertad Avanza: "Milei puede tener un mandato tranquilo"

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Último Momento
Milei agradeció a Scott Bessent tras la elección y destacó la asistencia económica de Estados Unidos

Milei agradeció a Scott Bessent tras la elección y destacó la asistencia económica de Estados Unidos

Mayoraz celebró el apoyo a La Libertad Avanza: Milei puede tener un mandato tranquilo

Mayoraz celebró el apoyo a La Libertad Avanza: "Milei puede tener un mandato tranquilo"

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

CUST forzó un desempate ante Alma en una serie semifinal en el Clausura Femenino

CUST forzó un desempate ante Alma en una serie semifinal en el Clausura Femenino

Kimberley, Arroyo Leyes y Unión y Progreso, a semifinales del Promocional

Kimberley, Arroyo Leyes y Unión y Progreso, a semifinales del Promocional

Ovación
Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Kimberley, Arroyo Leyes y Unión y Progreso, a semifinales del Promocional

Kimberley, Arroyo Leyes y Unión y Progreso, a semifinales del Promocional

Platense despidió al Kily González y busca la vuelta de la dupla Orsi-Gómez

Platense despidió al Kily González y busca la vuelta de la dupla Orsi-Gómez

Colapinto, tras el 16° lugar en el GP de México: Peor no se puede ir

Colapinto, tras el 16° lugar en el GP de México: "Peor no se puede ir"

CUST forzó un desempate ante Alma en una serie semifinal en el Clausura Femenino

CUST forzó un desempate ante Alma en una serie semifinal en el Clausura Femenino

Policiales
Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

La Policía Federal desarticuló una banda narco que operaba entre Rosario y Villa Gobernador Gálvez

La Policía Federal desarticuló una banda narco que operaba entre Rosario y Villa Gobernador Gálvez

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras