Habrá cortes y desvíos de tránsito en la zona de la Costanera Este por trabajos de bacheo

A partir del lunes 27 a las 9, se realizarán tareas de bacheo en la Rotonda de la Mujer. Las obras demandarán tres días de trabajo e implicarán cortes de circulación y desvíos

Comienza un operativo de reparación integral del pavimento asfáltico en la Rotonda de la Mujer

La Municipalidad de Santa Fe inició un operativo de reparación integral del pavimento asfáltico en la Rotonda de la Mujer , la cual permite el acceso y egreso al Puente Colgante. Los trabajos están a cargo de la Dirección General de Mantenimiento Vial. El objetivo es mejorar la transitabilidad y prolongar la vida útil del pavimento en una zona donde se detectaron deformaciones por ahuellamiento localizado.

La intervención comprende una superficie estimada de 202,5 m2, aunque puede ajustarse según las condiciones del terreno y el perfilado de la pendiente transversal. Las tareas demandarán entre dos y tres jornadas completas de trabajo.

Comienza un operativo de reparación integral del pavimento asfáltico en la Rotonda de la Mujer

El bacheo integral sobre pavimento asfáltico en la Rotonda de la Mujer incluye las siguientes etapas: fresado y remoción del concreto existente; imprimación del área con emulsión de riego de liga; colocación de concreto asfáltico en caliente; compactación del material con rodillo liso; sellado de juntas y grietas con emulsión asfáltica; y limpieza final del área intervenida.

Con estas acciones, la Municipalidad continúa avanzando en el plan de mantenimiento y mejora de la red vial urbana, priorizando los puntos de mayor circulación vehicular y de importancia estratégica para la movilidad santafesina.

zona obra rotonda mujer santa fe Comienza un operativo de reparación integral del pavimento asfáltico en la Rotonda de la Mujer gentileza

Cortes y desvíos

Durante la intervención, se implementarán cortes de circulación en distintos sectores:

Rotonda de la Mujer, en sentido este-oeste (hacia Costanera Oeste y el centro).

Puente Colgante, sentido único hacia el este.

Acceso al Puente Colgante desde Costanera Este: solo se permitirá el giro a la izquierda hacia Ruta Nacional N°168.

Acceso a colectora Laureano Maradona: habilitado únicamente para giro a la derecha hacia Ciudad Universitaria.

En cuanto al transporte público, la línea 13 (vuelta) no podrá circular hacia Santa Fe por la Rotonda, por lo que no llegará hasta Ciudad Universitaria. La empresa dispondrá un sistema de trasbordo gratuito en el ingreso a Alto Verde (Yacht Club), donde los pasajeros con destino a la universidad deberán esperar la unidad que se dirige hacia el centro.

Respecto a los vehículos particulares, la circulación hacia Ciudad Universitaria se realizará de forma alternativa, utilizando la calzada contraria en sentido este-oeste. Se recomienda a quienes se dirijan al Predio UNL-ATE, Escuela Secundaria UNL, Ciudad Universitaria, CCT Conicet, Ceride o B° El Pozo, planificar los traslados con antelación y seguir las indicaciones de la cartelería dispuesta por el municipio.

Los desvíos propuestos priorizan mantener el flujo vehicular y evitar congestiones, sugiriendo el uso de Ruta Nacional N°168, Viaducto Oroño, colectora Laureano Maradona y aliviador B° El Pozo/Walmart, según el punto de origen o destino.

La Municipalidad solicita circular con precaución, respetar la señalización y las indicaciones del personal de tránsito durante los días que duren las obras.

• LEER MÁS: Millonaria inversión para bacheo en el macrocentro: dónde se realizarán los trabajos