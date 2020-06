Hay cinco casos nuevos de Covid-19 en el norte provincial

Este jueves se conoció que hay cuatro nuevos casos en la ciudad de Villa Ocampo y uno en la ciudad de Reconquista. En menos de una semana en el departamento General Obligado ya suma 12 contagios, de los cuales 10 infectados de Covid-19 corresponden a Villa Ocampo, uno a Tacuarendí y uno en la cabecera departamental.

Según las autoridades sanitarias, los mismos continuarán el aislamiento domiciliario indicado en base a su estado general con vigilancia epidemiológica.

Con el propósito de proteger la Salud Pública y al existir posibilidades de contagios por contactos se indica:

- Aislamiento social preventivo y obligatorio. Estas personas están siendo contactadas desde el call center de la provincia (0800-Covid) para realizar seguimiento y acompañamiento de las medidas a adoptar.

- La comunidad deberá permanecer en sus residencias habituales con el propósito de prevenir la circulación y el contagio del virus. Deberán abstenerse de concurrir a actividades no esenciales y no podrán circular por espacios públicos, vías, rutas, etc.

Aprovechamos la oportunidad para recordarle a toda la comunidad de Villa Ocampo y el resto de las localidades de la Provincia de Santa Fe que ante cualquier síntoma, sospecha o duda deben comunicarse al 0800 555 6549 para recibir el asesoramiento adecuado, evitando salir a guardias o efectores exponiéndose a riesgos innecesarios.

Este jueves se conoció que el senador del departamento General Obligado, Orfilio Marcón le pedirá al gobernador Omar Perotti, la posibilidad de cerrar el paso fronterizo con la provincia de Chaco.

Noticia en desarrollo