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Santa Fe vive el día más corto de 2026: qué es el solsticio de invierno y cuándo empiezan a alargarse los días

Este domingo 21 de junio se producirá el solsticio de invierno, el fenómeno astronómico que marca el inicio de la estación más fría en el hemisferio sur. En la ciudad de Santa Fe, será el día con menos horas de luz solar de todo el año.

21 de junio 2026 · 10:01hs
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Santa Fe vive el día más corto de 2026: qué es el solsticio de invierno y cuándo empiezan a alargarse los días

El invierno astronómico comenzó oficialmente este domingo 21 de junio de 2026 a las 5.24 de la madrugada (hora argentina), cuando ocurrió el denominado solsticio de junio o solsticio de invierno, un fenómeno que marca el final del otoño y el inicio de la estación más fría del año en el hemisferio sur.

Para los habitantes de la ciudad de Santa Fe y la región, la fecha tendrá una particularidad: será el día más corto del año, con una duración de apenas 10 horas, 5 minutos y 5 segundos de luz solar.

Según los especialistas, entre el 15 y el 27 de junio la duración de los días se mantiene prácticamente igual, con variaciones de apenas algunos segundos. Por este motivo, muchas personas perciben que durante varias jornadas consecutivas el amanecer y el atardecer ocurren casi a la misma hora.

¿Qué es el solsticio de invierno?

La palabra solsticio proviene del latín y significa "Sol quieto". El fenómeno ocurre dos veces al año y señala el momento en que el Sol alcanza su máxima distancia angular respecto del ecuador terrestre.

Durante el solsticio de invierno, el Sol se ubica sobre el Trópico de Cáncer, a una latitud de 23°26' al norte del ecuador. Como consecuencia, en el hemisferio sur el astro alcanza al mediodía la menor altura sobre el horizonte de todo el año.

Este evento determina que las jornadas tengan la menor cantidad de horas de luz y las noches sean las más largas.

Desde cuándo empiezan a alargarse los días

Aunque el fenómeno marca el punto mínimo de duración de la luz diurna, los cambios no son inmediatos. Los especialistas explican que el Sol parece "detenerse" en su recorrido aparente durante aproximadamente dos semanas.

Por eso, recién a partir del 28 de junio comenzará a notarse un incremento gradual en la duración de los días. Desde entonces, las jornadas sumarán en promedio alrededor de un minuto de luz por día hasta llegar al solsticio de verano, previsto para el 21 de diciembre de 2026 a las 23.50.

¿Hasta cuándo dura el invierno 2026?

El invierno 2026 se extenderá durante tres meses y finalizará el 22 de septiembre, cuando se produzca el equinoccio de primavera, fenómeno que dará inicio a una nueva estación en el hemisferio sur.

Mientras tanto, Santa Fe transitará las semanas más frías del año, con amaneceres tardíos, atardeceres tempranos y jornadas en las que el Sol permanecerá menos tiempo sobre el horizonte.

Datos clave del solsticio de invierno 2026

  • Fecha: 21 de junio de 2026

  • Hora en Argentina: 05.24

  • Duración del día en Santa Fe: 10 horas, 5 minutos y 5 segundos

  • Marca el inicio del invierno astronómico

  • Desde el 28 de junio los días comenzarán a alargarse gradualmente

  • El invierno finalizará el 22 de septiembre, con la llegada de la primavera

• LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional

Santa Fe corto Solsticio invierno
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