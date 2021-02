La consecuencia fue evidente: espacios verdes copados por estos insectos que hacen casi imposible recorrerlos a primera hora de la mañana o cuando cae la tarde, dos momentos prodigiosos por los mosquitos para picar

"Con las altas temperaturas, precitaciones y mayor humedad, aumenta la cantidad de mosquitos. Se produce una eclosión mayor. Es como una oleada", destacó el secretario de Ambiente Municipal, Edgardo Seguro.

Aclaró "que no se trata de nada extraordinario, sino que se conjugaron esos factores". Informó que el gobierno de la ciudad "intensifica la fumigación en espacios públicos; ya sea parques, paseos, bicisendas y en las propias plazas".

"Es importante saber que la fumigación se hace para bajar la cantidad de mosquitos. Es importante la utilización de repelente y aclarar que la fumigación no tiene nada que ver con el combate del mosquito del dengue; el Aedes aegypti es un mosquito interno de las casas, no está en la vía publica, no es el que nos molesta. Son dos mosquitos diferentes"

"No hay que olvidar el descacharrado, hay que seguir haciéndolo. La municipalidad lo que hace ahora es intensificar la fumigación en espacios públicos para bajar la presencia del culex (tipo de mosquito)", insistió.

El funcionario aclaró que "la fumigación no está indicada contra el dengue, salvo en casos positivos. Más allá de que la municipalidad fumigue en espacios públicos, no lo está haciendo para combatir el dengue".

Sobre el operativo de fumigación, explicó: "Se realiza con mochilas y equipos móviles. Van circulando por espacios públicos en función de la presencia del vector. En la medida que baja la población de mosquitos, se baja la fumigación. Esto es importante, porque si hacemos una fumigación excesiva estaríamos matando los depredadores del dengue"

Comentó que la zona de la costa y aquellas más cercana a los espejos de agua fueron los espacios mas afectados por la superpoblación de mosquitos.