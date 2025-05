Importante tormenta eléctrica en la madrugada: más de 60 milímetros caídos que provocaron anegamientos en diferentes barrios

•DOAE (COBEM): 61,00 mm

•Centro: 60,50 mm

•Alto Verde: 42,00 mm

•CIC F Zuviría: 92,50 mm

Se registró una intensidad máxima de 114 mm/h en CIC F Zuviría a las 5.10 de la mañana. Ráfaga de viento máxima de 41 Km/h de dirección nornoreste (NNE) en la zona centro a las 5.15.

En cuanto al servicio eléctrico, desde la EPE informaron que se encuentran trabajando para solucionar los inconvenientes en la zona del Parque Garay.

lluvia y tormentas santa fe municipalidad.jpg Según el Servicio Meteorológico Nacional se esperan entre 40 y 70 milímetros de lluvia. UNO Santa Fe

Pronóstico extendido

El martes comenzó en la ciudad de Santa Fe con cielo cubierto y con una intensa lluvia y una temperatura a las 6.30 de la mañana de 19.7° y se espera que la máxima alcance los 25º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables y se observa una importante confluencia de corrientes de aire que mantienen las condiciones con algún grado de inestabilidad, que por momentos pueden intensificarse. Esta situación genera que se combinen flujos de aire cálidos desde el oeste en altura, con corrientes algo más frescas y húmedas desde el este en superficie, permitiendo el desarrollo de celdas convectivas aisladas, las cuales tienen la capacidad de generar tormentas eléctricas de importancia, con acumulados importantes de lluvias. No obstante ello, estos fenómenos no dejan de tener características aisladas, por lo cual no se descartan mejoramientos temporales durante la jornada.

Miércoles con cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales, condiciones algo inestables y alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas durante la jornada, no descartándose algunos eventos algo más intensos. Temperaturas con poco cambio y poca amplitud térmica: mínima 20° y máxima 24°. Vientos leves a moderados predominando del sector noreste.

En tanto el jueves se espera una jornada con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, con mejoramientos temporales, condiciones algo inestables y con alguna probabilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas durante la jornada. Temperaturas con poco cambio y poca amplitud térmica: mínima 20° y máxima 24°. Vientos leves predominando del sector este, rotando al sureste por momentos.

Por último, viernes con cielo nublado a parcialmente nublado, con mejoramientos temporales, sobre todo hacia la tarde o la tarde/noche. Condiciones inestables a algo inestables con probabilidad de tormentas con lluvias débiles a moderadas, no descartándose algunos eventos algo más intensos. Temperaturas con poca amplitud térmica y suave descenso durante la jornada: mínima 17° y máxima 22°. Vientos moderados a regulares del sector sur, rotando al sur/suroeste durante el día.

• LEER MÁS : Anticiparon un invierno con temperaturas superiores a las normales en la ciudad de Santa Fe y la región