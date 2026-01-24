Impuestos provinciales: más de 100.000 contribuyentes ya reciben la boleta digital y casi 97.000 usan débito automático

La digitalización del Impuesto Inmobiliario y la Patente Automotor avanza en Santa Fe. Desde 2024 las boletas dejaron de imprimirse y hoy pueden pagarse con billeteras virtuales.

La Administración Provincial de Impuestos ( API ) avanza en su proceso de digitalización y ya muestra números concretos: más de 100.000 contribuyentes se adhirieron al sistema de Mi Boleta Digital y casi 97.000 optaron por el débito automático para el pago de impuestos provinciales.

En junio de 2024 la API eliminó la boleta en papel del Impuesto Inmobiliario y de la Patente Automotor. Desde entonces, las boletas son 100% digitales y, a partir de 2025, pueden abonarse con cualquier billetera virtual mediante código QR interoperable.

La digitalización no se limita al pago. A través del sitio web del organismo, los contribuyentes pueden descargar boletas, liquidar deudas, consultar todas las partidas y patentes asociadas a su identidad digital, y optar por el pago total anual. Durante 2025 se registraron 873.624 pagos anuales con el beneficio del 35% de descuento: 310.837 correspondieron a la Patente Automotor y 562.787 al Impuesto Inmobiliario.

Según los datos oficiales, esta modalidad creció de manera significativa en comparación con 2024: un 25% más de pagos anuales en el impuesto inmobiliario y un 31% más en patente.

En paralelo, continúa aumentando la adhesión a Mi Boleta Digital, el sistema que permite recibir la boleta mensual por correo electrónico. Hasta diciembre, se registraron 109.005 adhesiones, de las cuales 47.360 corresponden a la Patente Única sobre Vehículos y 61.645 a partidas inmobiliarias.

También crece el uso del débito automático, que suma descuentos mensuales y puede gestionarse de forma online. Actualmente, 96.790 contribuyentes utilizan esta opción: 47.109 para el pago de la patente y 49.681 para el inmobiliario.

La web de la API también habilitó la gestión de beneficios fiscales, como el crédito previsto en el artículo 30 de la Ley 14.386, destinado a sectores como comercio, hotelería, alojamiento y transporte de carga y pasajeros. A través de este régimen, los contribuyentes pueden descontar lo abonado en Inmobiliario o Patente del impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Devolución de saldos y cruce entre jurisdicciones

La modernización tecnológica permitió además avanzar en reclamos históricos del sector productivo. En 2025 se puso en marcha un trámite web para solicitar la devolución de saldos a favor (SAF) del impuesto sobre los Ingresos Brutos, con acreditación directa en la CBU declarada.

Ese paso fue la antesala de un acuerdo inédito entre Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A partir de 2026 comenzará a aplicarse el Procedimiento de Imputación Recíproca Interjurisdiccional (PIRI), que permitirá a los contribuyentes de ambas jurisdicciones utilizar sus saldos a favor de Ingresos Brutos para cancelar obligaciones en la otra.

Más trámites online de API

Durante 2024 y 2025, la API incorporó nuevos trámites digitales, entre ellos la devolución del pago anual del Impuesto Inmobiliario para partidas afectadas por desastre agropecuario, la gestión online de exenciones en Ingresos Brutos, la transferencia de patente automotor mediante el Formulario 1057 web y nuevas declaraciones vinculadas a beneficios fiscales previstos en la Ley 14.386.

Con este esquema, la API consolida un sistema impositivo con mayor peso de los canales digitales y menor dependencia de trámites presenciales.