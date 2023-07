Imputaron al dueño de los perros peligrosos de Santa Rosa de Lima y pedirán la prisión preventiva

En esa línea, continuó: "Entendimos que había una actitud donde se había podido prever esta situación. El riesgo que representaban los animales era muy alto, muy agresivos. Habían tenido antecedentes y en pocas palabras se los dejó estar libres, en la calle. Sin nadie que pudiera de alguna manera dominarlos".

Por tal motivo, el fiscal entiende que hubo dolo eventual, y argumentó: "Entendemos que era previsible, se podría haber evitado y por eso lo atribuimos como dolo eventual; en la figura de aceptar lo que puede ocurrir y que no me interese, no me importe; no lo quiero, pero tampoco me interesa si pasa".

Sobre lo que ocurrió ese día en Santa Rosa de Lima, dijo: "Fueron directamente a atacar a la abuela, que tenía a su nieta en brazos. Su testimonio (el de la abuela) es muy claro. Salen, van directamente hacia ella; queriendo sacarle la bebe. Le muerden la pierna, brazos, cara; hasta que logran vencer su resistencia. Después van contra la bebé, quien hoy está con una situación de grave riesgo".

El imputado se encuentra detenido desde el lunes. Consultado sobre las penas que se prevén para el delito atribuido, señaló: "Varían, porque son muchas las calificaciones, pero en resumidas cuentas, y si tenemos que elegir la de "gravísimas lesiones dolosas", prevé una pena el art. 91 de tres a diez años. Si se suman los delitos, hablamos de una pena bastante importante".

De Pedro contó algunas situaciones particulares vinculadas a cómo se actuó después del ataque: "Cuando yo tomo la causa, a los cuatro días, no se había tomado ni una sola testimonial. Me llega la causa, sin ni siquiera los esquemas médicos de la menor y de la abuela. Me llega la causa sin ni siquiera la planilla prontuarial. No entiendo por qué en su momento la policía identificó a la mujer cuando el que estaba era el hombre".

El fiscal dijo que en los días posteriores al ataque "no se hizo absolutamente nada". Se mostró sorprendido por como el dueño de los perros, quien se encontraba en el lugar, apenas figuraba como el marido de la persona que intentaron hacer pasar como principal responsable.

Respecto a la situación del hombre detenido, adelantó: "Está detenido hasta la audiencia del viernes que se va a tratar la prisión preventiva. Nosotros pedimos la audiencia porque vamos a solicitar la prisión preventiva. Es una discusión que no va a girar tanto en función de si el hecho ocurrió o no, sino en el sentido de si hay peligrosidad procesal o no; si hay peligro de fuga o entorpecimiento probatorio. Entendemos que hay elementos".